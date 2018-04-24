Göztepe'de Karabükspor maçı hazırlıkları devam ediyor
Spor Toto Süper Lig'de 27 Nisan Cuma günü Kardemir Karabükspor'u konuk edecek Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde çabukluk çalışması yapan sarı-kırmızılı oyuncular daha sonra 5'e 2 ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi.
Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı geçen Demba Ba takımla çalıştı.
Antrenman öncesinde kondisyoner Stefano Marrone'nin doğum günü kutlandı.
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