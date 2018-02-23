Göztepe’de Kadu takımla çalışmalara başladı
Spor Toto Süper Lig’de 25 Şubat Pazar günü Demir Grup Sivasspor’u konuk edecek Göztepe müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig’de 25 Şubat Pazar günü Demir Grup Sivasspor’u konuk edecek Göztepe müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
Adnan Süvari Tesisleri’nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde 5’e 2 ile top kapma çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, ikinci bölümde hücum, savunma ve taktik çalıştı.
Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı nedeniyle Gençlerbirliği maçında forma giyemeyen Kadu takımla çalışmalara başladı. Sakatlıkları devam eden Ömer Şişmanoğlu ile Hakan Çinemre takımdan ayrı antrenman yaptı.
FANATİK
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