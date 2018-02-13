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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol Göztepe'de ikinci yarı kabusu sürüyor
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Futbol
13.02.2018 - 13:02, Son Güncelleme:

Göztepe'de ikinci yarı kabusu sürüyor

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Spor Toto Süper Lig'de son olarak Osmanlıspor ile evinde 3-3 berabere kalarak üst sıralara tırmanma şansını elinden kaçıran Göztepe, son 3 sezonda ligin ikinci yarılarına kötü başladı.

Sarı-kırmızılılar 2015-2016 sezonunda Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele ettiği dönemde ilk devreyi iyi bir konumda kapatmasına rağmen ikinci yarıda oynadığı ilk 6 maçı kazanmayı başaramadı. Üst üste kayıplarla hedeften uzaklaşan Göztepe, aynı sıkıntıyı 2016-2017'de de yaşadı. Yine Spor Toto 1'inci Lig'de boy gösteren Göztepe, devre arasına lider girmesine rağmen, ilk 6 karşılaşmada 1 galibiyet elde etti. Bir ara Play-Off hattının dışına dahi çıkan Göztepe, son haftalarda toparlanarak finale kadar yükseldi ve Spor Toto Süper Lig vizesini aldı. İzmir ekibi için bu sezon da ikinci yarı istenilen şekilde başlamadı.
Sezonun ilk yarısını Galatasaray mağlubiyetiyle kapatan Göztepe, ikinci yarının ilk maçında da deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 yenildi. Ardından üst üste Kayserispor, Trabzonspor ve Osmanlıspor ile berabere kalan İzmir ekibi, 2018 yılında henüz galibiyetle tanışamadı. İkinci devrede toplamda 9 puan kaybeden Göztepe, 33 puanla 7'nci sıraya yerleşti. 14 yıl aradan sonra yükseldiği Süper Lig'deki ilk sezonunda Avrupa kupalarını hedefleyen İzmir temsilcisi, pazartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Gençlerbirliği'ni yenerek çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor. Teknik direktör Tamer Tuna, iyi bir takım olduklarını belirterek, "Gençlerbirliği karşısında en iyi şekilde mücadelemizi sergileyeceğiz" dedi.

KADU'DAN İYİ HABER
Göztepe'de geçen hafta oynanan Osmanlıspor maçında sağ dizinden sakatlanarak oyuna devam edemeyen Brezilyalı stoper Kadu'da korkulan olmadı. MR'ı çekilen tecrübeli futbolcuda yırtık ya da kopmaya rastlanmazken, zorlamaya bağlı olarak dizinde ödem tespit edildi. Kadu'nun perşembe gününe kadar yoğun tedavi göreceği ardından da takımla birlikte çalışmalara başlayacağı belirtildi. Brezilyalı defans oyuncusunun Gençlerbirliği maçında görev alması bekleniyor. Göztepe'de sakatlıkları bulunan Hakan Çinemre ve Ömer'in yanı sıra kart cezalıları kaleci Beto ile orta saha Castro, Ankara'da takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.

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