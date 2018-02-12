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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
12.02.2018 - 13:45, Son Güncelleme:

Göztepe'de herkes golcü

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Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta Osmanlıspor ile evinde 3-3 berabere kalıp galibiyet hasretini 5 maça çıkaran Göztepe'de Demba Ba ve Gouffran ilk kez golle tanışırken takımda 13 farklı oyuncu bu sezon skora katkı koymayı başardı.

Sezon başından bu yana gol atamayan Gouffran, Osmanlıspor maçında talihsizliğini kırdı. Teknik direktör Tamer Tuna'nın hücumdaki önemli silahlarından biri olan Fransız oyuncu, attığı kafa golüyle ilk kez sevinç yaşadı.

Göztepe'nin devre arasındaki flaş transferi Demba Ba da sarı-kırmızılı formayı giydiği 2. maçta kalitesini konuşturdu ve 306 gün sonra ağları havalandırdı. Geçen sezon Beşiktaş formasıyla 4 Nisan 2017'de Başakşehir'e gol atıp Göztepe'de de siftah yapan Senegalli, geçirdiği ağır sakatlıklara rağmen gösterdiği performansla taraftara umut aşıladı. Göztepe'nin devre arasında Atiker Konyaspor'a sattığı Adis Jahovic ise 14 golle en fazla sevinen isim oldu.

Toplamda 35 gol atan Göztepe'de Tayfur ve Castro 4'er, Selçuk, Ghilas, Scarione 2'şer, Ömer, Kadu, Poko, Rotman ve Halil de 1'er defa sevinç yaşadı. Öte yandan pazartesi günü Gençlerbirliği ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayan İzmir ekibinde Tamer Tuna'nın cezalı kaleci Beto'nun yerine Günay'a, Castro'nun yokluğunda da orta sahada Poko'ya şans vermesi bekleniyor. Göztepe'de dizinden sakatlanan stoper Kadu'nun durumu ise belirsiz.

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