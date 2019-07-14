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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
14.07.2019 - 14:09, Son Güncelleme:

Göztepe'de hedef Mehmet Topal ve Barış Alıcı

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Göztepe'de hedef Mehmet Topal ve Barış Alıcı

Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon son hafta son düdüğe kadar yaşadığı düşme korkusunu yeni sezonda da yaşamamak için transferde güçlü bir kadro kurmaya çalışan Göztepe, Fenerbahçe'den ayrılan ön libero Mehmet Topal ve sarı-lacivertlilerin genç yıldız adayı Barış Alıcı'yı gündemine aldı.

Takıma saha içi ve dışında ağabeylik de yapacak tecrübeli bir yerli futbolcuyu kadrosuna dahil etmek isteyen Göz-Göz'de Başkan Mehmet Sepil'in 4 yıl Galatasaray, 2 yıl Valencia ve 7 sezon Fenerbahçe formalarını giyip A Milli Takım'ın önemli isimleri arasında yer alan 33 yaşındaki Mehmet Topal için nabız yokladığı ancak,

"Kariyerime Avrupa'da devam etmek istiyorum" yanıtını aldığı öğrenildi.

Ligin en tecrübeli isimlerinden Mehmet Topal için eski kulübü Galatasaray'ın da devrede olduğu iddia ediliyor. Göztepe, Fenerbahçe'nin geçen sezon başında Altınordu'dan transfer ederek devre arasında Yeni Malatyaspor'a kiraladığı 22 yaşındaki sağ kanat Barış Alıcı için ise kiralama teklifine hazırlanıyor. Göztepe'de yabancılar Titi, Reis, Beto'dan sonra Poko da Türkiye'ye dönüp takıma katıldı. Borges'le yolları ayırmaya çalışan sarı-kırmızılılar, takımla Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki ilk etap çalışmalarına çıkan Arjantinli Grillo ve Fransız Ngando'ya ayrılmaları için resmi teklif götürdü. Yönetim, birer yıllık sözleşmeleri bulunan futbolculara yeni sezon ücretlerinin bir kısmını ödeyip sözleşmelerini feshetme teklifi yaptı.

Göztepe, Borgesi göndermeye çalışıyor | Transfer haberleri...
Göztepe, Borges'i göndermeye çalışıyor! | Transfer haberleri...

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