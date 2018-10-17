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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
17.10.2018 - 09:57, Son Güncelleme:

Göztepe'de hedef galibiyet

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Göztepe'de hedef galibiyet

Göztepe SK Teknik direktörü Bayram Bektaş, Beşiktaş karşısında takım disiplinden kopmadan, oyunumuzu sahaya yansıtırsak, güzel bir galibiyet alabiliriz dedi.

Spor Toto Süper Lig'de 21 Ekim Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek Göztepe'nin teknik direktörü Bayram Bektaş, siyah-beyazlı ekip karşısında istedikleri oyunu sahaya yansıtmaları halinde güzel bir galibiyet alacaklarını bildirdi.

Bektaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, iç sahada tribünlerin de desteğiyle takımın gösterdiği istek ve arzunun daha farklı olduğunu belirten Bektaş, şöyle konuştu:

"Fenerbahçe, Trabzonspor gibi takımları yendik. Kayserispor ve Atiker Konyaspor da iyi takımlar, onları da yendik. Beşiktaş'ı yenmek için sahaya çıkacağız. Beşiktaş karşısında takım disiplinden kopmadan, oyunumuzu sahaya yansıtırsak, güzel bir galibiyet alırız"

Futbolculuk döneminde Beşiktaş formasını giydiğinin hatırlatılması üzerine Bektaş, "Göztepe gibi geçmişinde tarihi başarılar olan bir kulübün başında olarak forma giydiğim Beşiktaş'a karşı sahaya çıkmak ayrıca bir gurur ama bugün mevcut durumda benim için tek geçerli olan şey Göztepe'dir." ifadelerini kullandı.


Bektaş, Kasımpaşa maçında sakatlanan Adama Traore'nin çapraz bağ ameliyatı geçireceğini ve uzun süre forma giyemeyeceğini belirterek, Lamine Gassama ve Halil Akbunar'ın ise takıma katıldığını sözlerine ekledi.

 

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