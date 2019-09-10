Göztepe'de hedef 3 puan ama deplasman performansı düşündürücü!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGöztepe'de hedef 3 puan ama deplasman performansı düşündürücü!
GeriFutbol Göztepe'de hedef 3 puan ama deplasman performansı düşündürücü!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
10.09.2019 - 11:45, Son Güncelleme:

Göztepe'de hedef 3 puan ama deplasman performansı düşündürücü!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Göztepe'de hedef 3 puan ama deplasman performansı düşündürücü!

Süper Lig’de ilk 3 maçta gol dahi atamayıp 1 puan toplayabilen düşme hattındaki Göztepe, pazar günü deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor karşılaşmasına galibiyet parolasıyla hazırlanırken, sarı-kırmızılıların 2 yıldır dış sahada gösterdiği performans taraftarı endişelendiriyor.

Süper Lig’deki 3. sezonuna giren Göztepe, 2016-2017 sezonun ikinci yarısından bu seneye kadar deplasmanda oynadığı 27 maçta yalnızca 3 galibiyet alabildi.

Ligde 14 yıl sonra ilk sezonu olan 2016-2017’nin devre arasından bu yana geçen toplam 631 günde dış sahada yalnızca Trabzonspor, Ankaragücü ve Medipol Başakşehir’i yenebilen İzmir ekibi 18 mağlubiyet ve 6 beraberlik elde etti.



Bu periyotta kalesinde 43 gol gören Göztepe, 19 kez gol sevinci yaşadı.

Son yılların en kötü deplasman istatistiklerinden birine imza atan Göz-Göz’de milli arada takıma dahil olan yeni futbolcuların adaptasyon sorununu atlatması ise camiayı umutlandırdı. Yeni bir oyun anlayışı ve yüksek bir oyuncu seviyesiyle Çaykur Rizespor’un karşısına çıkacaklarını belirten teknik direktör Tamer Tuna, zor günlerin geride kalacağını söyledi.

Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde günde çift idmanla hazırlıklarını sürdüren Göztepe’de stoper Wallace Reis ile golcü Cameron Jerome’un sakatlıkları sürüyor. İki oyuncu da Rize’ye götürülmeyecek.

Göztepede yeniler sahaya
Göztepe'de yeniler sahaya

Göztepede hedef 3 puan ama deplasman performansı düşündürücü

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Galatasaray'ın golcüsü Falcao'nun metabolik yaşı 22 çıktı
Yücel İldiz: "Pozitif futbolumuzu 90 dakikaya yaymalıyız"
Hikmet Karaman: "Antalyaspor karşısında 3 puanla tanışmak istiyoruz"
Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? Süper Lig'de haftanın programı