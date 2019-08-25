Göztepe'de gözler transfere çevrildi
SÃ¼per Lig'de ilk iki maÃ§ta Â Antalyaspor'a evinde 1-0, deplasmanda ise BeÅŸiktaÅŸ'a 3-0 kaybederek taraftarÄ±nÄ± bÃ¼yÃ¼k hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸratan GÃ¶ztepe, bu hafta iÃ§inde transferde ataÄŸa kalkacak.Â
TaraftarÄ±n gÃ¼nlerdir sosyal medya Ã¼zerinden yoÄŸun ÅŸekilde eleÅŸtirdiÄŸi yÃ¶netimin hÃ¼cum bÃ¶lgesine kesinlikle takviye yapacaÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi. Hem teknik direktÃ¶r Tamer Tuna'nÄ±n, hem de Mehmet Sepil'in takÄ±mÄ±n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nden memnun kalmadÄ±ÄŸÄ± ifade edilirken, kurmaylarÄ±n takÄ±mÄ± yeniden ÅŸaha kaldÄ±racak isimlere imza attÄ±racaÄŸÄ± vurgulandÄ±. Israrla transfer isteyen Tamer Tuna'nÄ±n yÃ¶netimden gelen, "Takviyeler yapacaÄŸÄ±z. Ä°stediÄŸin oyuncularÄ± kulÃ¼be kazandÄ±racaÄŸÄ±z" mesajÄ±yla derin bir nefes aldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.Â
BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä± sonrasÄ± basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, "Sezon baÅŸÄ±nda gÃ¶ndereceÄŸimiz iki oyuncuyu ilk 11'de oynattÄ±k" aÃ§Ä±klamasÄ±yla yÃ¶netime gÃ¶ndermede bulunan genÃ§ teknik adamÄ±n, Borges ve Yasin'den bahsettiÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Sezon baÅŸÄ±nda Kosta RikalÄ± Borges'i gÃ¶ndermek iÃ§in bÃ¼yÃ¼k uÄŸraÅŸ veren yÃ¶netimin, geÃ§en yÄ±l bonservisle alÄ±nan oyuncunun garanti Ã¼cretinden vazgeÃ§memesi nedeniyle adÄ±m atamadÄ±ÄŸÄ± dile getirildi. Gitmemekte direnen Borges'i elden Ã§Ä±karamayan yÃ¶netimin deneyimli oyuncuyu sÃ¼resiz kadro dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakabileceÄŸi de iddia edildi.Â
Orta sahada gÃ¶rev yapan Borges'in yanÄ± sÄ±ra yine haftalar Ã¶nce gÃ¶zden Ã§Ä±karÄ±lan Arjantinli stoper Grillo da elde kaldÄ±. Ä°ki oyuncunun maliyetiyle bÃ¼tÃ§e planlamasÄ± yapmakta zorlanan baÅŸkan Mehmet Sepil'in her ÅŸeye raÄŸmen camiayÄ± tatmin edecek futbolcularÄ± transfer edeceÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±. GeÃ§en sezonki kabusu yaÅŸamak istemeyen GÃ¶z-GÃ¶z, Ã¶zellikle yaratÄ±cÄ± orta saha ve bitirici bir forvet takviyesi gerÃ§ekleÅŸtirecek. Gol yollarÄ±ndaki sÄ±kÄ±ntÄ±yÄ± bir tÃ¼rlÃ¼ Ã§Ã¶zemeyen sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar bu kez kaliteli ve tecrÃ¼beli oyuncularla yola Ã§Ä±kacak.Â
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