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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Futbol
25.08.2019 - 15:11, Son GÃ¼ncelleme:

Göztepe'de gözler transfere çevrildi

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Göztepe'de gözler transfere çevrildi

SÃ¼per Lig'de ilk iki maÃ§ta Â Antalyaspor'a evinde 1-0, deplasmanda ise BeÅŸiktaÅŸ'a 3-0 kaybederek taraftarÄ±nÄ± bÃ¼yÃ¼k hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸratan GÃ¶ztepe, bu hafta iÃ§inde transferde ataÄŸa kalkacak.Â

TaraftarÄ±n gÃ¼nlerdir sosyal medya Ã¼zerinden yoÄŸun ÅŸekilde eleÅŸtirdiÄŸi yÃ¶netimin hÃ¼cum bÃ¶lgesine kesinlikle takviye yapacaÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi. Hem teknik direktÃ¶r Tamer Tuna'nÄ±n, hem de Mehmet Sepil'in takÄ±mÄ±n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nden memnun kalmadÄ±ÄŸÄ± ifade edilirken, kurmaylarÄ±n takÄ±mÄ± yeniden ÅŸaha kaldÄ±racak isimlere imza attÄ±racaÄŸÄ± vurgulandÄ±. Israrla transfer isteyen Tamer Tuna'nÄ±n yÃ¶netimden gelen, "Takviyeler yapacaÄŸÄ±z. Ä°stediÄŸin oyuncularÄ± kulÃ¼be kazandÄ±racaÄŸÄ±z" mesajÄ±yla derin bir nefes aldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.Â 

BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä± sonrasÄ± basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, "Sezon baÅŸÄ±nda gÃ¶ndereceÄŸimiz iki oyuncuyu ilk 11'de oynattÄ±k" aÃ§Ä±klamasÄ±yla yÃ¶netime gÃ¶ndermede bulunan genÃ§ teknik adamÄ±n, Borges ve Yasin'den bahsettiÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Sezon baÅŸÄ±nda Kosta RikalÄ± Borges'i gÃ¶ndermek iÃ§in bÃ¼yÃ¼k uÄŸraÅŸ veren yÃ¶netimin, geÃ§en yÄ±l bonservisle alÄ±nan oyuncunun garanti Ã¼cretinden vazgeÃ§memesi nedeniyle adÄ±m atamadÄ±ÄŸÄ± dile getirildi. Gitmemekte direnen Borges'i elden Ã§Ä±karamayan yÃ¶netimin deneyimli oyuncuyu sÃ¼resiz kadro dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakabileceÄŸi de iddia edildi.Â 

Orta sahada gÃ¶rev yapan Borges'in yanÄ± sÄ±ra yine haftalar Ã¶nce gÃ¶zden Ã§Ä±karÄ±lan Arjantinli stoper Grillo da elde kaldÄ±. Ä°ki oyuncunun maliyetiyle bÃ¼tÃ§e planlamasÄ± yapmakta zorlanan baÅŸkan Mehmet Sepil'in her ÅŸeye raÄŸmen camiayÄ± tatmin edecek futbolcularÄ± transfer edeceÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±. GeÃ§en sezonki kabusu yaÅŸamak istemeyen GÃ¶z-GÃ¶z, Ã¶zellikle yaratÄ±cÄ± orta saha ve bitirici bir forvet takviyesi gerÃ§ekleÅŸtirecek. Gol yollarÄ±ndaki sÄ±kÄ±ntÄ±yÄ± bir tÃ¼rlÃ¼ Ã§Ã¶zemeyen sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar bu kez kaliteli ve tecrÃ¼beli oyuncularla yola Ã§Ä±kacak.Â 

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GÃ¶ztepede gÃ¶zler transfere Ã§evrildi
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