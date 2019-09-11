Göztepe’de gözler Napoleoni'nin üzerinde!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGöztepe’de gözler Napoleoni'nin üzerinde!
GeriFutbol Göztepe’de gözler Napoleoni'nin üzerinde!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
11.09.2019 - 13:36, Son Güncelleme:

Göztepe’de gözler Napoleoni'nin üzerinde!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Göztepe’de gözler Napoleoni'nin üzerinde!

Süper Lig’deki kötü gidişini bu hafta Çaykur Rizespor’u deplasmanda yenerek sonlandırmak isteyen Göztepe, ilk 3 maçta topladığı 1 puanla son 7 yılın en kötü startını yaptı. Gözler yeni transfer Napoleoni'de...

Ligde gol atamadan 1 beraberlik, 2 yenilgi alan Göztepe, son olarak TFF 1’inci Lig’den düştüğü 2012-13 sezonunda ilk 3 maçta sıfır çekmişti.

O sezon oynadığı ilk 3 maçı kaybeden Göztepe, 2013-14’te 2’nci Lig’de ilk 3 haftada 4 puan, 2’nci Lig’de şampiyon olduğu 2014-15’te 3 haftada 7 puan, 2015-16’da 1’inci Lig’de 5 puan, Play-Off’tan Süper Lig hedefine ulaştığı 2016-17’de ise 3 haftada 4 puan topladı.

Göztepe, 14 yıl sonra Süper Lig’e döndüğü ilk sezon olan 2017-18’de ligin ilk 3 maçını 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle 4 puanla geçmişti.

Geçen sezon ilk haftalarda yine bocalayan sarı-kırmızılı ekip, buna rağmen 1 galibiyet, 2 mağlubiyetle 3 puan almayı başarmıştı. Geçen yıl küme düşmekten son hafta kıl payıyla kurtulan, bu sezon ilk haftalarda gördüğü korkulu rüya sonrası hücum hattına son dakika takviyeleri yapan Göztepe, yeni silahları Mossoro ve Napoleoni’yi ilk kez Rize deplasmanında sahaya sürecek.

Hücumdaki sıkıntıya çözüm bulmayı hedefleyen ekipte golcü Jerome’un ise sakatlığı sürüyor.

Göztepe’de gözler Napoleoninin üzerinde

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Neymar'ın tecavüz davasında flaş gelişme! Oteldeki o görüntüler sonrası...
Göztepe’de gözler Napoleoni'nin üzerinde!
Wolfteam’e Neon yama geliyor
Hakan Arslan'dan Başakşehir'e gözdağı