Göztepe'de gözler Başakşehir maçına çevrildi

Sahada son haftalarda iyi bir oyun ortaya koyan Göztepe'de taraftarlar da kritik karşılaşmada yine tribünde şov yapmaya hazırlanıyor. Geçen sezondan kalan ceza yüzünden iç sahadaki ilk iki mücadelede takımlarını izleyemeyen ancak önceki hafta Bornova Stadı’nda oynanan Gençlerbirliği müsabakasında müthiş bir atmosfer oluşturan Göztepeli taraftarlar, perşembe günü satışa çıkacak biletleri sabırsızlıkla bekliyor. Başakşehir sınavında kapalı gişe oynaması beklenen Göztepe'de taraftarların şimdiden organizasyonlara başladığı öğrenildi. Tribünlerin flama, bayrak, pankart ve dövizlerlerle ve görsel şov yapacakları belirtildi.



Gençlerbirliği maçında ilk kez İzmir'de taraftarın huzuruna çıkan futbolcuların da büyük bir moralle Başakşehir karşılaşmasına hazırlandığı, takımın Bornova Stadı'nın ambiyansından çok etkilendiği ifade edildi. Teknik direktör Tamer Tuna, Gençlerbirliği maçında inanılmaz bir destekle oynadıklarını belirterek, "Taraftarımıza layık olabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Onlara hayranım. Başakşehir'e karşı da terimizin son damlasına kadar mücadele edeceğiz. Yine harika bir ortam bizi bekliyor" diye konuştu. Göztepe'de Sivasspor karşılaşmasında sakatlanan ve 67'nci dakikada oyundan çıkan golcü Adis Jahovic'te ciddi bir sorun olmadığı belirtildi. Sivasspor'u sakatlanana kadar attığı 3 golle yıkan Makedon golcünün Başakşehir maçında da sahaya yine ilk 11'de çıkacağı öğrenildi.

TUNA'DAN KALKAN

Göztepe'deki ilk teknik direktörlük deneyiminde müthiş bir çıkışa imza atan Tamer Tuna, Türk meslekdaşlarına sahip çıktı. Göreve geldiği zaman taraftarların kafasında oluşan soru işaretlerini performansıyla silmeyi başaran teknik adam, "Türkiye'de iyi antrenör yok değil, emin olun var. Ligin başında olmamıza rağmen daha geçen hafta hocalar görevinden ayrıldı. Bu skorları alamasam belki ben de eleştirilecektim. Eğer bir planınız, bir stratejiniz yoksa iyi bir organizasyon yaratamıyorsanız kalıcı olamıyorsunuz. Türk antrenörler iyi bir organizasyon yaratma konusunda çaba gösteriyorlar. Ben kendimle ilgili olarak vizyonlu bir kulüpte çalışıyor olmanın şansına sahibim. Göztepe kulübünde bu çalışma alanını buldum" diye konuştu.

Geçmişte yardımcılığını yaptığı teknik adamlar Şenol Güneş ve Sergen Yalçın'a da değinen Tuna, "Ekip olarak çok iyi bir varlığa sahiptik. Bu konuda oldukça şanslıyım. Çalışmayı iyi gerçekleştirdiğinizde karşılığını alıyorsunuz. Şu anda da onu yaşıyorum, şu an çalıştığım ekip de iyi bir ekip. Yani bence bu iş tek başına gerçekleşmiyor. Ben de bu ekiplerin bir parçasıydım. Şimdi de benim yardımcılarım bana çok önemli katkılar sunuyor. Türk antrenörleri çok iyi eğitiliyor. Futbol Federasyonu'nun iyi bir eğitim dairesi var. İyi eğitim veren antrenör eğitmenlerine sahibiz. Bunu UEFA merkezi Nyon'daki eğitimler esnasındada görüp gurur duyduk. Geçen yıl gittiğimiz pro lisans kursunda ve önceki yıllardaki kurslarda aldığımız eğitimler üst seviyedeydi. Antrenör anlamında Avrupa'daki çoğu ülkeden öndeyiz" dedi.