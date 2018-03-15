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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol Göztepe'de gözler Alanyaspor maçında!
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aa-spor
15.03.2018 - 11:04, Son Güncelleme:

Göztepe'de gözler Alanyaspor maçında!

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Göztepe'de gözler Alanyaspor maçında!

Spor Toto Süper Lig'de 18 Mart Pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'la karşılaşacak Göztepe'nin teknik direktörü Tamer Tuna, "Deplasmanda iyi oyunumuza ve kazanma alışkanlığımıza dönmek istiyoruz." dedi.

Tuna, gazetecilere yaptığı açıklamada, Göztepe olarak yollarına planlandığı şekilde devam ettiklerini kaydetti. Taraftarların takıma verdiği değeri hissettiklerini belirten Tuna, şöyle konuştu:
"Sezon başından bu yana iniş çıkış yaşasak da bununla ilgili duruşumuz her zaman dik ve düzgün oldu. Bazı kötü maçlar yaşasak da mütevazılığımızı, takım içindeki disiplinimizi, oyun gücümüzü bırakmadık. Sezonun bugününe kadar geçirdiğimiz ve içinde bulunduğumuz sıralama ve pozisyon adına bence güçlü bir yerdeyiz."

Bu haftaki rakipleri Aytemiz Alanyaspor'un iyi bir takım olduğunu belirten Tamer Tuna, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Deplasmanda iyi oyunumuza ve kazanma alışkanlığımıza dönmek istiyoruz. Hızlı hücuma geçişleri iyi yapan bir Alanyaspor var. Onlar için de zor bir karşılaşma. Bizi güçlendiren yanlarımızı yine ortaya koyacağız. Psikolojik ve fiziksel anlamda iyi seviyedeyiz. Umarız istediğimizi gerçekleştiririz."
Ligin ilk maçından itibaren her müsabakada aynı konsantrasyonla mücadele ettiklerini kaydeden Tuna, "Şu anda bizi güvenli alanda hissettiren o. Sezona sağlam bir adımla başladık, onun karşılığını alıyoruz." diye konuştu.

Tuna, kart cezalısı Selçuk Şahin ve Andre Poko'nun yanı sıra sakatlıkları devam eden Ömer Şişmanoğlu ve Hakan Çinemre'nin bu hafta forma giyemeyeceğini belirterek, "Sezon ilerledikçe sakatlar ve cezalar artabiliyor ama bizim çok şükür sakatlığımız hiç olmadı. Diğer oyuncularımız da hazır, bunu yaşadık sezon içinde. Görev yapan oyuncuların hepsi yüzde 100 mücadelesini verdi." değerlendirmesinde bulundu.

Hafta sonu oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisine yönelik tahminin sorulması üzerine ise Tamer Tuna, "Göztepe dışında çok fazla başka takımlardan bahsetmedim. İyi karşılaşmalar oluyor, üstteki bu yarış, bizim orta seviyedeki yarış güzel. Kendimize de onlara da fayda sağlıyoruz. Alt taraftaki bu düşmeme mücadelesinin son haftaya kadar devam edecek olması da ligin kalitesini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

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