Göztepe’de Gouffran'ın geleceği belli oldu!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGöztepe’de Gouffran'ın geleceği belli oldu!
GeriFutbol Göztepe’de Gouffran'ın geleceği belli oldu!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
03.01.2019 - 13:24, Son Güncelleme:

Göztepe’de Gouffran'ın geleceği belli oldu!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Göztepe’de Gouffran'ın geleceği belli oldu!

Spor Toto Süper Lig’de ikinci yarı öncesi Antalya Belek’te 14 Ocak’a kadar kampa giren Göztepe’de en çok tartışılan oyuncuların başında gelen Yoan Gouffran’ın takımda kalacağı öğrenildi.

Geçen sezon geldiği Göz-Göz’de bir türlü beklenen patlamayı yapamayan Fransız oyuncunun, ekstra bir teklif gelmediği takdirde teknik direktör Kemal Özdeş’in de isteğiyle sarı-kırmızılı formayı giymeye devam edeceği kaydedildi.

Özellikle ilk yarının son haftasında deplasmanda oynanan Ankaragücü maçında 83 dakika sahada kalıp 1 de gol atan 32 yaşındaki futbolcunun kurmaylara başarı sözü verdiği kaydedildi.

Göztepe'de ilk devrede 8 maça çıkan Gouffran’ın sezon sonu mukavelesi bitecek.

İzmir temsilcisinde yine bir türlü beklentileri karşılayamayan ve ilk yarıda kadro dışı kalıp lisansı askıya alınan Nabil Ghilas’a yurt dışından teklifler gelmesi yönetimi umutlandırdı.

Göztepe’yle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunup oynamadan parasını almaya devam eden 28 yaşındaki Cezayirli ile Mısır ve Tunus takımlarının ilgilendiği iddia edildi.

Göztepe’den oturduğu yerde 1.2 milyon euro garanti para kazanan forvet oyuncusu için her teklifi değerlendirmek isteyen yönetimin mutlaka bir çözüm bulacağı kaydedildi.

İzmir ekibinde elde kalan diğer bir futbolcu Oscar Scarione’ye ise herhangi bir transfer teklifi gelmediği vurgulandı.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

En Çok Oynanan Bahis
  • 401Manchester City - Liverpool
    1
    2,5Üst
    1,40
    22566kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

iddaa'nın favorisi Manchester City ama Liverpool'un oranı düşüyor!

Yılmaz Vural'dan Süper Lig açıklaması

Robinho sürprizi! F.Bahçe ve G.Saray...

Guduric: "Obradovic'in iyi bir öğrencisi olmaya çabalıyorum"