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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
14.05.2019 - 14:19, Son Güncelleme:

Göztepe’de gol sorunu bitti

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Göztepe’de gol sorunu bitti

Spor Toto Süper Lig’de Pazar günü deplasmanda en önemli rakibi Bursaspor’la kümede kalma yolunda adeta kader maçına çıkacak Göztepe, son 3 haftada rakiplerine gol oldu yağdı.

Hücumda oldukça etkili bir performans ortaya koyan sarı-kırmızılılar Bursaspor ve Ankaragücü karşılaşmaları öncesi taraftarına umut verdi. Medipol Başakşehir’i 2-0, Antalyaspor’u da 4-1 yenen İzmir ekibi Sivasspor’la ise 3-3 berabere kalarak son 3 maçta 9 kez sevinç yaşadı. Maç başına 3 gol ortalamasıyla oynayan Göztepe’de hücum oyuncularının performansı da giderek arttı. Özellikle Deniz Kadah, Başakşehir, Antalyaspor ve Sivasspor karşılaşmalarında ağlara 4 gol bırakarak başarılı günlerine döndü. Bu periyotta Sivasspor karşılaşmasında dizinde sakatlanan Jerome ile aynı maçta kasığından sakatlanan kanat Serdar 2’şer golle oynadı. Göztepe’ye Ngando ise 1 gol katkısı verdi.

Bursaspor karşılaşması öncesi seferberlik ilan eden Göztepe, tedavileri süren Jerome, Serdar ve Yasin’i maça yetiştirmek için gecesini gündüzüne kattı. Şu an takımla çalışmalara katılamayan 3 oyuncunun perşembe ya da Cuma günü topla idman yapması beklenirken, Bursa sınavında oynayıp oynayamayacakları maç saati netlik kazanacak. Kurtuluş yolunda tüm ipleri elinde bulunduran Göztepe, Bursaspor’u yendiği takdirde BŞB Erzurumspor-Fenerbahçe maçından çıkacak sonuca göre kümede kalışını 1 hafta önceden resmen ilan edebilecek. Göztepe Bursa’dan 3 puan alır, Erzurumspor ise Fenerbahçe’ye kaybederse İzmir ekibi son haftaya Süper Lig’e tutunmuş olarak girecek. Bu sonuçlarla Akhisarspor’un ardından Bursa ve Erzurum lige veda etmiş olacak. Aksi sonuçlarda Göztepe’nin kaderi son hafta evinde Ankaragücü maçında belirlenecek. Bursaspor ise Göztepe’ye yenilirse her şartta düşecek.


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