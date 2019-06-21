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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
21.06.2019 - 13:08, Son Güncelleme:

Göztepe'de Emmnauel Adebayor'un peşinde | Transfer haberleri

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Hatayspor'dan sağ bek Murat Paluli'yi transfer ederek ilk takviyesini gerçekleştiren Spor Toto Süper Lig ekibi Göztepe'de Emmanuel Adebayor ismi gündeme geldi.

Başakşehir'le sözleşmesini fesheden Togolu yıldız için nabız yoklayan yönetim, girişimlere başlamaya hazırlanıyor. Fenerbahçe'nin de ilgilendiği 35 yaşındaki futbolcunun 1 sezon daha kariyerine Türkiye'de devam etmek istediği öğrenildi.

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna'nın Adebayor'u kadrosunda görmek istediği belirtildi. Kariyerli ve kaliteli bir golcü almayı planlayan sarı- kırmızılılarda Başkan Mehmet Sepil'in bütçe planlaması yaptığı kaydedildi.

Son dakika transfer haberleri: Göztepe, Murat Paluli ile sözleşme imzaladı
Son dakika transfer haberleri: Göztepe, Murat Paluli ile sözleşme imzaladı

Türkiye'deki kariyerine 2016-17 sezonun devre arasında Başakşehir'de başlayan Adebayor, ilk sezonunda 11 lig maçında 6 gol atarak dikkat çekti. Adebayor, 2017-18'de ise 30 maçta 15 kez fileleri sarstı. Ancak geçen sezon forma şansı bulmakta zorlanan golcü futbolcu, 19 karşılaşmada yalnızca 3 defa rakip ağları havalandırdı.

Göztepe santrfor mevkisi için Adebayor'un yanı sıra Demba Ba, Jahovic, Eren ve Rodallega gibi isimleri de listesinde tutuyor. İzmir ekibinde İngiliz golcü Cameron Jerome'un ise yeni sezonda da takımda kalacağı ifade edildi.

Göztepede Emmnauel Adebayorun peşinde | Transfer haberleri

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