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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
DHA
21.07.2018 - 12:05, Son Güncelleme:

Göztepe’de Deniz tamam, sıra Borges’te

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Göztepe’de Deniz tamam, sıra Borges’te

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Deniz Kadah'tan sonra Celso Borges ile de anlaşmaya çok yakın.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe aradığı golcüyü Antalyaspor’dan buldu. Sarı kırmızılılar uzun süredir ilgilendiği gurbetçi forvet Deniz Kadah’ı resmen kadrosuna dahil etti.

İzmir’e gelip sağlık kontrolünden geçen 32 yaşındaki futbolcu 3 senelik sözleşmeye imza attı. Geçen sezon Antalyaspor’da 30 resmi maçta 10 gol atan Deniz Kadah, Hollanda kampına dahil oldu. Menemen Belediyespor’dan Samed Ali ve Deniz Kadah transferleriyle forvet hattını güçlendiren Göztepe, orta sahaya da takviye yapmak için kolları sıvadı.

Oscar Scarione ve Rajko Rotman’la ipleri koparan İzmir ekibi, İspanya temsilcisi Deportivo La Coruna’da görev yapan Celso Borges’le büyük ölçüde anlaşma sağladı. Kosta Rikalı futbolcunun menajeriyle görüşen Göztepe’nin ufak pürüzlerin giderilmesi halinde 30 yaşındaki futbolcuyu renklerine bağlayacağı bildirildi. Sarı-kırmızılılar transfer döneminde Elazığspor’dan Alpaslan, Menemen’den Samed Ali, Velez’den Grillo, Alanyaspor’dan Berkan ve Gassama’yla sözleşme imzaladı. Göztepe’nin 3 takviye daha yapacağı bildirildi.

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