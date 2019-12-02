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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
02.12.2019 - 13:36, Son Güncelleme:

Göztepe’de değişim takımı ayağa kaldırdı

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SÜPER Lig’de geçen hafta Fenerbahçe ile evinde 2-2 berabere kalarak rakibini elinden kaçıran Göztepe’de, 1 ay önce yapılan teknik direktör değişikliği takımı ayağa kaldırdı.

Sezona Tamer Tuna ile başlayan Göz-Göz, alınan kötü sonuçların ardından 9’uncu haftada 4-1 kaybedilen Kasımpaşa maçı sonrası genç çalıştırıcı ile yollarını ayırdı. Göztepe’de gerçekleşen teknik değişim hem Süper Lig’e hem de Ziraat Türkiye Kupası’na olumlu yansıdı. Kaleci antrenörü Suat Arıcan yönetiminde önce kupanın 4’üncü turunda Sivas Belediyespor’u 3-0 yenen Göztepe, ardından ligde Trabzonspor’u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Trabzonspor karşılaşmasından sonra vakit kaybetmeden İlhan Palut’u dümene geçiren İzmir ekibi, genç teknik adamla da çıkışını sürdürdü.

İlhan Palut yönetiminde ilk maçını evinde BtcTurk Yeni Malatyaspor’la oynayan Göztepe, rakibi ile 1-1 berabere kalsa da oynanan futbol taraftarı tatmin etti. Ligin 12’nci haftasında ise sezonun flaş takımlarından Aytemiz Alanyaspor’u dış sahada 1-0 yenen Göz-Göz, Fenerbahçe sınavında da galibiyeti kaçıran taraf oldu. Özellikle ikinci yarıda çok istekli ve pozitif futbol ortaya koyan Palut’un Göztepe’si sahadan 1 puanla ayrılsa da tribünlerden bol bol alkış aldı. Başkan Mehmet Sepil son haftalarda sergilenen futboldan memnun kaldığını dile getirdi. Son 4 haftada 8 puanı hanesine yazdırıp tırmanışa geçen sarı-kırmızılılar ilk 5 yolunda camiasına umut aşıladı. Göztepe bu hafta Ankaragücü ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.

Göztepe, Türkiye Kupasında Fatih Karagümrük karşısında avantaj peşinde
Göztepe, Türkiye Kupası'nda Fatih Karagümrük karşısında avantaj peşinde

KUPADA RAKİP KARAGÜMRÜK

Ziraat Türkiye Kupası’nda Yozgatspor 1959 ve Sivas Belediyespor’u eleyerek 5’inci tura adını yazdıran Göztepe ilk maçta yarın 1’inci Lig ekibi Fatih Karagümrük’e konuk olacak. Vefa Stadı’nda Özgüç Türkalp’in yöneteceği müsabaka saat 13.00’te başlayacak. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan orta saha Poko maçta oynayamayacak. Teknik direktör İlhan Palut’un İstanbul deplasmanında genç ve yedek ağırlıklı kadroyla sahaya çıkması bekleniyor. Göztepe rakibiyle rövanş müsabakasını ise 18 Aralık Çarşamba günü evinde oynayacak.

Göztepe’de değişim takımı ayağa kaldırdı

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