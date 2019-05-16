Göztepe'de Bursaspor maçı hazırlıkları
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 19 Mayıs Pazar günü deplasmanda Bursaspor'la karşılaşacak Göztepe, yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki idmanın ilk bölümünde futbolcular dar alanda oyun oynadı. Antrenman taktiksel çalışma ile tamamlandı.
Göztepe'de sakatlıkları bulunan oyunculardan Cameron Jerome ile Yasin Öztekin takımdan ayrı çalıştı. Nabil Ghilas, Adama Traore, Kadu, Fausto Grillo, Hakan Cinemre ve Kerem Atakan Kesgin ise antrenmanda yer almadı.
İzmir'de yarınki idmanın ardından hava yoluyla İstanbul'a gidecek ve burada konaklayacak Göztepe, cumartesi günü İstanbul'da yapacağı antrenmandan sonra Bursa'ya geçecek.
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