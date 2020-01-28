Göztepe'de Bubacarr Sanneh ile yollar ayrıldı

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Bubacarr Sanneh ile yapılan görüşmeler neticesinde kiralık sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.

Sanneh, sarı-kırmızılı ekipte 2 Süper Lig ve 3 Türkiye Kupası maçına çıktı.





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