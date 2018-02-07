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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol Göztepe'de bu defans aşılmaz
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Sıradaki Haber: Adanaspor seri peşinde

Futbol
07.02.2018 - 15:21, Son Güncelleme:

Göztepe'de bu defans aşılmaz

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Spor Toto Süper Lig'de 32 puanla 7'nci sırada olan Göztepe, defans hattında Tanju, Kadu, Kosanovic, Traore dörtlüsünün birlikte forma giydiği hiçbir maçta gol yemedi.

Takımda geçen sezondan kalan Tanju ve sezon başında kadroya dahil olan Kadu, Kosanovic ile Traore, ligde ilk kez 12'nci haftadaki Bursaspor deplasmanında birlikte görev yaptı. Göztepe o maçtan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Bu 4 defans oyuncusunun Bursa randevusuyla beraber birlikte son 9 haftada ilk 11'de birlikte forma giydikleri Teleset Mobilya Akhisarspor maçı 2-0, Kardemir Karabükspor mücadelesi 1-0 kazanıldı.

Göztepe, son Trabzonspor deplasmanından ise golsüz beraberlikle ayrıldı. Bu periyotta 5 maçta ise Traore, Kadu gibi isimlerin sakatlık problemleri nedeniyle dörtlü bozuldu. Sarı-kırmızılı ekip o maçları 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle geçti. Hücum hattında geçen hafta Trabzon karşısında da forma giyemeyen Ömer Şişmanoğlu'nun sakatlığının sürdüğü Göztepe'de Osmanlıspor'la cumartesi günü Bornova Stadı'nda oynanacak maçın biletleri VIP tribün 216, numaralı 109, kuzey kale arkası 16.5, misafir tribün ise 22 TL'den satışa çıktı.

JAHOVİC'TEN TUNA'YA SERT CEVAP
Göztepe'de ara transferin son günlerinde Konyaspor'a satılması tartışma yaratan takımın eski gol silahı Adis Jahovic, Trabzonspor deplasmanının ardından kendisiyle ilgili, "Jahovic'i arar mısınız" sorusuna, "Telefonla ararız belki" diye yanıt veren teknik direktör Tamer Tuna'ya sosyal medya kanalıyla tepki gösterdi.
Jahovic, resmi Instagram hesabında eski hocasının yorumunu paylaşıp altına İngilizce, "Beni aramak zorunda değilsin: Adis olmasa 30 puan olmazdı. Unutma" yazarak sinirli bir ifadeyle tepki verdi. Jahovic, kısa süre sonra ise bu paylaşımını silip yine İngilizce, "Saygı duymak daha önemli, egonu aşağı çek" yazarak ardından, "Takım arkadaşlarıma ve taraftarlara söylemiyorum. Herkes kime söylediğimi biliyor TT" mesajını paylaştı.

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