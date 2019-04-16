Göztepe'de Bayram Bektaş'a yetişemediler

Sezona genç çalıştırıcı ile başlayan sarı-kırmızılılar, Bektaş yönetiminde 15 maçta 6 galibiyet ve 9 yenilgi aldı. Bayram Bektaş'ın çalıştırdığı Göztepe, Süper Lig'de Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş, Konyaspor, Çaykur Rizespor ve Kayserispor gibi flaş takımları yenmeyi başardı. Göz-Göz'ün bu galibiyetlerin ardından düşüşe geçmesiyle taraftarın tepki gösterdiği Bayram Bektaş, daha ilk devre bitmeden yönetimle karşılıklı anlaşıp görevinden ayrıldı.

Bektaş'ın yerine 16'ncı haftada dümene geçen Kemal Özdeş de beklentileri karşılayamadı. Ligde 8 maça çıkan Kemal Özdeş, sadece 7 puanlık bir performans ortaya koydu. Özdeş liderliğindeki Göztepe; 8 müsabakada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti. Devre arası kampını Göztepe ile geçiren Kemal Özdeş'in taraftarın çok istediği santrfor transferini gereksiz görüp, "Benim golcüye ihtiyacım yok" demesi de tartışmalara neden oldu. Özdeş'le de istediği çıkışı yakalayamayan Göztepe, geçen sezon takımı 6'ncı yapan Tamer Tuna'ya sarıldı. İkinci defa Göz-Göz'ün başına geçen Tuna hayal edilen performansa ulaşamadı. Göztepe, Tuna ile çıktığı 5 maçta sadece 2 puan toplayıp düşme hattından kurtulamadı. Taraftarın istenmeyen adam ilan ettiği Bayram Bektaş, iki meslektaşından çok daha fazla puan topladı.

TARAFTARDAN ORTAK BİLDİRİ

Göztepeli taraftarlar, bitime 6 hafta kala Süper Lig'de kümede kalmak için çırpınan takımlarının durumu hakkında sosyal medyada ortak bildiri yayınladı. Sarı-kırmızılı renklere gönül verenler, "Göztepe düşerse, İzmir düşer" başlığı altında yayınladıkları açıklamada, "4 maçtır gol atamıyor olabilir ve son galibiyetimizi ne zaman aldığımızı unutmuş olabiliriz. Ama en yakın rakibimizle aramızda 1 puan ve evimizde oynayacağımız 4 maç var. Ne fırtınalı denizlerden çıktık, bundan mı çıkamayacağız? En azından denemek zorundayız. Matematik izin verdikçe herkesi sağduyuya ve beraberliğe davet ediyoruz. Futbolcular ise son düdüğe kadar görevini yapmak zorundadır. Aksi takdirde hakedilmemiş ekmek parasınının ağırlığı ve utancı altında ezilirsiniz. Bu zor savaşta ise başkanımızı umudunu kaybetmemiş şekilde tüm camiayı, şehri, belediye başkanlarını, siyasetçileri, sivil toplum örgütlerini harekete geçirmek üzere doğduğu evin 3 apartman yanına bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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