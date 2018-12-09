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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
09.12.2018 - 14:25, Son Güncelleme:

Göztepe'de Bayram Bektaş dönemi sona erdi

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Göztepe'de Bayram Bektaş dönemi sona erdi

Süper Lig'in Göztepe teknik direktör Bayram Bektaş ile yollarını ayırdı.

İzmir temsilcisi Göztepe'de alınan sonuçların ardından Bayram Bektaş ile yollarını ayırdı. Göztepe'nin görüşmek için Kemal Özdeş'i İzmir'e çağırdığı iddia ediliyor. İzmir temsilcisi, Süper Lig'de 15. hafta itibariyle 18 puan ile 12. sırada bulunuyor.

İşte Göztepe'nin resmi sitesinden yapılan açıklama;
Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Bayram Bektaş, Demir Grup Sivasspor maçı sonrasında istifasını Başkanımız Mehmet Sepil’e sunmuştur. Bunun üzerine yapılan karşılıklı görüşmeler sonucunda Bayram Bektaş'ın almış olduğu istifa kararı kabul edilmiştir.

Bugün Urla Adnan Süvari Tesisleri'mizde gerçekleşen veda toplantısında konuşan Başkanımız Mehmet Sepil "Hayatta en çok üzüldüğüm günlerden biri bugün. Hayat böyle bir şey maalesef. Hocamızla görüştük beraber ve neticede böyle bir değişim yapmaya karar verdik. Hocamız çok kaliteli bir insan hepinizin önünde kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum." dedi.

Bayram Bektaş ise "Öncelikle Başkanımıza Göztepe gibi büyük bir kulübün kapılarını bana açtığı için teşekkür ediyorum. Sizlerle çalışma şansı bulduğum için de çok mutlu oldum. Mesleğimizde böyle durumlar yaşanıyor maalesef. Yaptığımız işte alınan sonuçlar esastır. Oturup düşündüğümüz zaman takımımızın faydası için bu kararı almamız gerektiği kararına vardık. Göztepe'nin tekrardan kazanmaya başlaması beni mutlu edecek olan tek şey. Gönül isterdi ki bu sezonu hep birlikte iyi bir şekilde tamamlayalım ve önümüzdeki sezon yeni stadımızda güzel başlangıçlar yapalım ama olmadı maalesef. Bu sezon kalan maçlarda attığınız her golde ben de mutlu olacağım, Cuma günü Bursaspor maçında kalbim sizlerle olacak. Sizlere, kulüp çalışanlarımıza herkese bana olan desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Son olarak söz alan kaptanımız Beto ise "Öncelikle hocamıza ve ekibine her şey için teşekkür ediyorum. 20 yıllık futbol kariyerim boyunca gördüğüm en iyi insanlardan birisiniz, sizinle çalışma sansı bulduğum için çok mutluyum. Kariyerinizde çok iyi işler yapacağınızdan eminim, bol şans diliyorum." şeklinde konuştu.

Bayram Bektaş'a bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki mesleki kariyerinde başarılar dileriz.

Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.

 

Heung-Min Son Tottenham'a hayat verdi!

Leicester City 0-2 Tottenham (MAÇ ÖZET)Premier Lig'in 16. hafta maçında Tottenham deplasmanda Leicester City'yi 2-0 mağlup etti. Londra ekibine galibiyeti getiren golleri Son ve Dele Alli kaydetti. Manchester City'nin puan kaybettiği haftada Tottenham puanını 36'ya yükseltti ve haftayı 3. sırada tamamladı. Leicester City ise 22 puanla 9. sırada kaldı.
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