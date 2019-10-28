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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
28.10.2019 - 16:46, Son Güncelleme:

Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil sert çıktı

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Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil sert çıktı

Süper Lig'de deplasmanda Medipol Başakşehir'in ardından Kasımpaşa'ya da evinde 4-1 yenilerek son 2 haftayı puansız kapatan Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil, hakem Ümit Öztürk'ü sert dille eleştirdi.

Öztürk'ün maçın ilk dakikalarından itibaren hakimiyeti yitirdiğini kaydeden Sepil, "Dün oynadığımız maçta hakem çok kötü bir yönetim gösterdi. Daha ilk dakikalardan itibaren maça hakim olamadı. Poko'nun ayağına müdahale edilen pozisyonda kart bile çıkmadı. Daha sonra Quaresma'nın Gassama'nın ayağına yaptığı hareket ile Konyaspor maçında Poko'nun yaptığı hareket arasında hiçbir fark yok, hatta belki daha fazlası ama sarı kartla geçiştirildi. Penaltı pozisyonu tam bir komedi. Bugün konuştuğum bütün eski hakemler, spor yorumcuları bunun kesinlikle penaltı olmadığını, hatta Beto'ya havadan çift ayak dalarak faul yapıldığını söylediler. Maalesef Türkiye'de hakemler konusunda bir standart yakalayamıyoruz. Standart olmaması skorlara yansıyor ve bu durum kulübümüzü mağduriyete uğratıyor" açıklamasını yaptı.

TEKNİK HEYET VE TAKIMA UYARI

Göztepe'de takımın da kötü bir performans ortaya koyduğuna değinen Başkan Mehmet Sepil, teknik heyet ve futbolcuları da eleştirdi. Gidişatın iyi olmadığını belirtip sert uyarıda bulunan Sepil, "Sahada hakemden de kötü olan, bizim için daha üzücü olan şey ise hocalarımız ve oyuncularımız ile çok kötü bir performans göstermemiz oldu. Göztepe'nin bildiğimiz arzulu, kazanmak için sahaya çıkan, asla pes etmeyen özelliklerinin hiçbiri sahada yoktu. Çok kötü bir futbol sergiledik. Mevcut kadromuzun daha iyi işler yapabileceğini, potansiyellerini biliyoruz ve beklentimiz bu yönde. Göztepe, bu maçta sahada olan oyuncuların tamamını ve teknik kadroyu Türkiye'deki durum belli iken mevcut en iyi koşullarda çalıştırmak için çok büyük fedakarlıklarda bulunmaktadır ama maalesef bunun karşılığını alamamaktadır" dedi. Sepil açıklamasını şöyle tamamladı:

"Uzun zamandır maalesef bu süreç devam ediyor. Son haftalarda biraz toparlanmış gibi gözüküyorduk ama Göztepe'nin kendi sahasında oynadığı son 11 maçına baktığımızda, üst sıralara oynayan hemen hemen hiçbir takımla oynamamamıza rağmen, bu 11 maçta 4 galibiyet alabildik. Bu kabul edilebilir bir şey değildir. Onun için en hızlı bir şekilde oyuncuların ve teknik kadronun kendisini toparlaması gerekmektedir. Yoksa bu gidişimiz iyi bir gidiş değil."

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