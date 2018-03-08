Göztepe'de Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor!
Spor Toto Süper Lig'de 11 Mart Pazar günü Antalyaspor'u konuk edecek Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleşen antrenmana ısınma ile başlayan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra pas çalıştı. Antrenman taktik çalışması ile sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Andre Castro, Hakan Çinemre ve Ömer Şişmanoğlu takımdan ayrı çalıştı.
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