Göztepe'de Ankaragücü hazırlıkları sürüyor! 2 eksik...
Süper Lig'de 7 Aralık Cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Göztepe, maçın hazırlıklarına devam etti.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda dar alanda oyun çalışan sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra şut ve pas organizasyonları üzerinde durdu.
Göztepe'de sakatlıkları devam eden Andre Poko ile Yusuf Talum antrenmanda yer almadı.
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