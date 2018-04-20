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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
aa-spor
20.04.2018 - 11:37, Son Güncelleme:

Göztepe'de 800. maç heyecanı!

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Göztepe'de 800. maç heyecanı!

Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu oynanacak Teleset Mobilya Akhisarspor maçıyla 800. lig maçına çıkacak Göztepe'nin kulüp başkanı Mehmet Sepil, "Bu sezon Avrupa Kupası'na katılma şansımız olur mu bilmiyorum ama her sene Avrupa'da olmayı kovalayacak bir Göztepe inşa ediyoruz." dedi.

Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 14 yıl sonra döndükleri ligde gösterdikleri performansla ilk amaçları olan lige tutunmayı başardıklarını, kalan 5 haftada ligi en iyi yerde bitirmek istediklerini söyledi.

Ligde 22 Nisan Pazar günü deplasmanda oynayacakları Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasıyla lig tarihindeki 800. maçlarına çıkacaklarını belirten Sepil, şöyle konuştu:
"Uzun yıllar Süper Lig'de yer aldıktan sonra bir süre Süper Lig'den ayrı kalmıştık. Tekrar döndüğümüz Süper Lig'de güzel bir başarı yakaladık. Kalan 5 haftada da en iyi sonuçları alıp ligi en güzel yerde bitirmek istiyoruz. Süper Lig'de kalıcılığımızı sürdürmek önemli ve çalışmalarımızı da bu doğrultuda yürütüyoruz. Yapımı devam eden stadımız, Torbalı'da kuracağımız akademi Göztepe'nin geleceği için önemli projeler. Bunların hayata geçmesi bizim daha güçlü olmamızı sağlayacak. Bu sezon Avrupa Kupası'na katılma şansımız olur mu bilmiyorum ama her sene Avrupa'da olmayı kovalayacak bir Göztepe inşa ediyoruz."

En Çok Oynanan Bahis
  • 127Akhisar Bld.G.Spor - Göztepe
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    MS1
    1,70
    3102kez oynandı
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800. MAÇ

Geçen yıl 1. Lig play-off finalinde Eskişehirspor'u yenerek 14 yıl aradan sonra Süper Lig'e dönen Göztepe, bu sezon 26. kez mücadele ettiği ligde bu haftaki Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasıyla 800. maçına çıkacak.

Süper Lig'de geride kalan 799 maçta 250 galibiyet, 255 beraberlik ve 294 yenilgi alan sarı-kırmızılı ekip, 844 gol atıp kalesinde 946 gol gördü.
1959'da Milli Lig adıyla kurulan Süper Lig'in başlangıcından itibaren 19 sene aralıksız İzmir'i Süper Lig'de temsil eden Göztepe, Avrupa Fuar Şehirleri
Kupası'nda (UEFA Kupası) 1968-1969 sezonunda yarı final oynamış ve bu başarıyı gösteren ilk Türk takımı olmuştu.

EN FAZLA FORMA GİYEN GÜRSEL AKSEL

Sarı-kırmızılı ekipte 390 maçta süre alan Gürsel Aksel, en fazla forma giyen isim konumunda bulunuyor. Gürsel Aksel'i 331 karşılaşmayla Nevzat Güzelırmak ve 305 müsabakayla Fevzi Zemzem izliyor. Göztepe formasıyla ligde 145 gol atan Fevzi Zemzem en golcü futbolcu olurken, Gürsel Aksel 79, Mehmet Türken ise 53 gol attı.

ADNAN SÜVARİ 340 MAÇTA GÖREV YAPTI

Göztepe'de 10'u üst üste olmak üzere 12 sezon görev yapan teknik direktör Adnan Süvari, 340 maçla en fazla görev yapan isim konumunda bulunuyor.
Adnan Süvari'yi 52 maçla Ruhi Karaduman ve 38 maçla Andrea Kutik izliyor. Bu hafta takımının başında 30. karşılaşmaya çıkacak Tamer Tuna, 31. haftada sarı-kırmızılı ekipte en fazla görev yapan 4. isim konumuna yükselecek.

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