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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
23.04.2018 - 15:31, Son Güncelleme:

Göztepe yine fırsat tepti

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Göztepe yine fırsat tepti

Spor Toto Süper Lig'de Teleset Mobilya Akhisarspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Göztepe, beşincilik için kapıştığı Kayserispor ve Trabzonspor'un yenildiği haftayı yine iyi değerlendiremedi.

 Akhisarspor karşısında da deplasman fobisini yenemeyen ve dış sahada üst üste 8 maçını kazanamayan sarı-kırmızılılar beşinci sıraya yükselme fırsatını tepti. Bitime 4 hafta kala 44 puanla altıncı basamağa yükselen Göz-Göz ile beşinci Trabzonspor arasında 2 puan fark kaldı. Akhisarspor'un Türkiye Kupası'nı kazanamaması halinde beşincinin UEFA Avrupa Ligi'ne gideceği Süper Lig'de kalan 4 maçın 3'ünü evinde oynayacak sarı-kırmızılılar her şeye rağmen fikstür avantajını elinde bulunduruyor. Bornova Stadı'nda üst üste Karabükspor ve Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak Göztepe, 33. haftada Konyaspor deplasmanına gidecek ve son maçta ise şampiyonluk adaylarından Galatasaray'la evinde oynayacak.

İlk 5 yolundaki diğer rakipleri Kayserispor ve Demir Grup Sivasspor'la aynı puanda olan Göztepe, olası bir üçlü veya dörtlü averaj halinde ise Avrupa vizesi alabilecek. Teknik direktör Tamer Tuna, hafta içinde Galatasaray'ı deplasmanda 2-0 yenip Türkiye Kupası'nda finale kalan Akhisarspor deplasmanından alınan 1-1'lik skorun kötü olmadığını vurguladı.

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Ligde rahat bir konumda olduklarını belirten genç teknik adam, "Sıralamadaki yerimiz rahat futbol oynamamızı sağlıyor ama deplasmanlarda kazanamıyoruz. Kalan 4 haftada her zaman pozitif futbol oynamayı sürdüreceğiz. Ligi en üst seviyede bitirmek istiyoruz" dedi.

Akhisar maçındaki oyunu değerlendiren Tuna şöyle konuştu:

"Maça iyi başladık ancak erken yediğimiz gol moralimizi bozdu. Ardından kısa sürede penaltıdan dengeyi kurduk. Oyunda geçişler oldu. İki takım da lig ortalamasının üzerinde koştu. Önemli olan nemli havaya rağmen keyfli futboldu."

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