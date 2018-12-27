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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
27.12.2018 - 12:17, Son Güncelleme:

Göztepe yenileriyle sevindi

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Göztepe yenileriyle sevindi

Spor Toto Süper Lig'de son olarak deplasmanda Ankaragücü'nü 3-0 yenerek ilk yarıyı 22 puanla 10'uncu sırada tamamlayan Göztepe'de sezon başında kadroya dahil olan oyuncular takıma 12 golle katkıda bulundu.

Toplamda 18 gol atan sarı-kırmızılılarda yeni transferlerden Yasin Öztekin, Cameron Jarome ve Alpaslan Öztürk toplam 12 kez ağları sarsmayı başarıp kazanılan puanlarda önemli rol oynadı.

Sezon başında Galatasaray'dan gelen tecrübeli kanat oyuncusu Yasin attığı 7 golle takımının en skorer ismi olmayı başardı. Yasin, Kayserispor, Trabzonspor, Atiker Konyaspor, Kasımpaşa, Çaykur Rizespor ve Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor müsabakalarında sevinç yaşarken, İngiliz golcü Jarome'de Konyaspor, Beşiktaş ve Ankaragücü sınavlarını boş geçmedi.

Elazığspor'dan sarı-kırmızılılara transfer olan orta saha oyuncusu Alpaslan ligdeki Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarında topu filelerle buluşturdu.

Göztepe'nin Süper Lig'de attığı diğer 6 gol ise Halil (2), Reis, Castro ve Gouffran'dan geldi. Yeni Malatyasporlu Sadık, Göztepe maçında kendi ağlarını sarstı.

Sarı-kırmızılıların diğer transferleri Cikalleshi ve Samed Ali ligde suskun kalsa da Ziraat Türkiye Kupası'nda gol sevinci yaşadı. Kupada son 16'ya kalan sarı-kırmızılı ekipte Cikalleshi ile Samed Ali 2'şer golle oynadı.

Göztepe'nin transferlerinden sadece Grillo ligde forma şansı bulamadı. Türkiye Kupası'nda 3 karşılaşmaya çıkan Arjantinli stoper, ligdeki maçları ya kulübeden ya da tribünden takip etti.

Gassama, Berkan, Titi ve Borges ise sürekli sahada yer alan isimler oldu. Deniz Kadah yaşadığı sakatlığı bir türlü atlatamayıp ilk yarının ortalarından itibaren forma şansı bulamadı.

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