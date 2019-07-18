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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
18.07.2019 - 12:24, Son Güncelleme:

Göztepe, yeni stadını Beşiktaş ile açacak

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Spor Toto Süper Lig’in ikinci yarısında yeni stadına geçmeyi planlayan Göztepe, yeni evindeki ilk lig maçında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

Spor Toto Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu fikstürü çekildi. TFF’nin Riva’da yer alan idari merkezinde gerçekleştirilen fikstür çekimi sonucunda Göztepe sezonu Bornova Stadı’nda Antalyaspor karşısında açacak. Sarı-kırmızılı takım ligin ikinci haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Ligin üçüncü haftası ise Ege derbisine sahne olacak. İzmir ekibi evinde ligin yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor’u konuk edecek. İzmir ekibi; ligin 13. Haftasında sahasında Fenerbahçe ile, 16. Haftasında yine evinde Galatasaray ile kozlarını paylaşacak. Ligin ikinci yarısında yapımı devam eden stadyuma geçmesi planlanan Göztepe’nin, Bornova Stadı’nda oynayacağı son lig karşılaşması da Galatasaray’a karşı olacak. Herhangi bir aksilik yaşanmaması durumunda ise Gürsel Aksel Sağlık Yaşam ve Spor Merkezi’ndeki ilk lig karşılaşması ise 19. Haftada Göztepe ile Beşiktaş arasında oynanacak.

Göztepede Muritala bilmecesi
Göztepe'de Muritala bilmecesi

Başlangıç yine İzmir’de
Ligin ilk maçında Bornova Stadı’nda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek olan Göztepe, Spor Toto Süper Lig’deki üçüncü sezonunu da kendi taraftarları evinde açacak. 2017/2018 sezonunun ilk maçında Bornova Stadı’nda Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılı takım geçen yıl da tıpkı kendi evinde Yeni Malatyaspor’a 3-1 kaybetmişti. İzmir temsilcisi bu sezon Antalyaspor’u yenerek lige galibiyetle başlamak istiyor.

Serbest fikstür Göztepe’de
Her sezon fikstür çekiminde bir takıma isabet eden serbest fikstür bu sezon da Göztepe’ye denk geldi. Son iki sezondur Göztepe’ye denk gelen serbest fikstürün 3. kez İzmir ekibine gelmesi, taraftarlar arasında tepki topladı. Her takımın birbirini takip ettiği ligde serbest fikstüre sahip olan Göztepe tıpkı geçtiğimiz iki sezonda olduğu gibi bu yıl da kimseyi takip etmeyecek. Serbest fikstürü çeken takımların deplasmanda karşılaştığı rakipleri, o maçla beraber iki kez kendi sahasında karşılaşmaya çıkıyor. Bu durumun ev sahibi takıma avantaj sağladığı kabul edilirken, serbest fikstüre sahip olan ekibe dezavantaj sağladığı savunuluyor.

Göztepe, yeni stadını Beşiktaş ile açacak

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Göztepe, yeni stadını Beşiktaş ile açacak

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