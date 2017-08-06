Göztepe yaşlandı

Göztepe'nin yeni sezonda en deneyimli ismi, Gençlerbirliği'nden transfer edilen orta saha oyuncusu Selçuk Şahin oldu. Göztepe ile 1 yıllık sözleşme imzalayan 36 yaşındaki futbolcu, yönetim tarafından kaptanlık görevine getirildi. Göztepe'nin Selçuk'tan sonra en yaşlı oyuncusu kaleci Beto. Sporting Lizbon'dan gelen 35 yaşındaki eldiven de 1 yıllık imza atarken, Sabri 33 yaşında Galatasaray'dan ayrılıp Göztepe'nin yolunu tuttu. Sarı kırmızılıların İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımından aldığı orta saha oyuncusu Scarione, 32 yaşında Kasımpaşa'dan sonra ikinci kez Süper Lig macerasına başladı.

Göztepe yine 31 yaşındaki stoper Kadu ile aynı yaştaki kanat oyuncusu Gouffran'ı renklerine bağladı. Bünyesine 30 yaş ve üstü 6 futbolcuyu alan İzmir ekibi, orta sahaya 29 yaşındaki Ande Castro ile 28 yaşındaki Rotman'ı monte etti. 30 yaşındaki golcü Jahovic'in partneri ise 27 yaşındaki Ghilas oldu. Göztepe, transfer döneminde geleceğe yatırım yapmayı da ihmal etmedi. Göztepe

Gaziantepspor'dan 16 yaşındaki Serkan ile 20 yaşındaki Doğanay'ın yanı sıra, Beşiktaş'tan 20 yaşındaki Enes'le sözleşme imzaladı. Genç futbolculardan kurulu Altınordu ile oynanan hazırlık maçında ağır kalan Göztepe lig öncesi taraftarını endişelendirirken, Teknik Direktör Tamer Tuna takımının başarılı olacağını iddia etti. Tuna, "Kadromuzda çok kaliteli isimler var. 12 Ağustos Cumartesi günü Fenerbahçe ile oynanacak ilk maçıyla birlikte, futbolcularımız kalitelerini sahaya yansıtacaktır" dedi.



