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Futbol
AA
Haber Giriş: 11.01.2020 - 18:48,Son Güncelleme:/

Göztepe, Yalçın Kayan'ın sözleşmesini uzattı

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Göztepe, Yalçın Kayan'ın sözleşmesini uzattı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, genç oyuncusu Yalçın Kayan'ın 2021'de bitecek sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 21 yaşındaki Yalçın Kayan'ın 2021’de bitecek sözleşmesinin revize edilerek, 2022-2023 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.

Altyapıda 19 ve 21 yaş altı takımlarında forma giyen Yalçın Kayan, 2018-2019 sezonu başında A Takım'la çalışmalara başlamıştı.

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