Göztepe ve Kasımpaşa'da hedef İsmail Köybaşı | Transfer haberleri
Fenerbahçe’nin gelecek planlarında düşünülmeyen ve bonservisi elinde olan İsmail Köybaşı'ya Göztepe ve Kasımpaşa talip oldu.
Sözleşmesi biten ve Fenerbahçe’nin gelecek planlarında düşünülmeyen İsmail Köybaşı, kıymete bindi. Bonservisi elinde olan tecrübeli futbolcuya Göztepe ve Kasımpaşa kulüplerinin talip olduğu belirtildi.
Tecrübeli sol bekin son bir kez Fenerbahçe ile görüşeceği, durumun belirlenmesi sonrası gelen teklifleri değerlendireceği öğrenildi.
Köybaşı’nın önceliği, uygun bir teklif gelmesi halinde İstanbul’da kalmak. Ancak her şey, Fenerbahçe ile kuracağı son temasın ardından netlik kazanacak.
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Göztepe ligin son haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü yenerek ligde kalmıştı...
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