Göztepe ve Kasımpaşa 53 yıl sonra...

Geçen hafta Aytemiz Alanyaspor karşısında 3-1 öne geçmesine rağmen sahadan 3-3 beraberlikle ayrılan Göztepe, ligde 10. haftaya 17 puan ve averejla 2. sırada girdi. Deplasmanda oynadığı son 3 maçı kayıpsız geçen Göztepe, 10. haftanın açılış mücadelesinde yarın saat 20.00'de Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

SÜPER LİG'DE 9. RANDEVU

İlk olarak 1959-1960 sezonunda Süper Lig'de yer alan Göztepe ile Kasımpaşa daha sonra 1960-1961, 1961-1962 ve son olarak 1963-1964'te Süper Lig'de birlikte mücadele etti. Bu sezonlarda 8 kez karşılaşan iki ekipten Kasımpaşa'nın 2, Göztepe'nin 1 galibiyeti bulunurken, 5 müsabaka da berabere tamamlandı. İki ekibin yedişer golü bulunuyor.

Süper Lig'de 53 sene sonra birbirlerine rakip olan iki ekibin 2011-2012'de TFF 1. Lig'de oynadığı iki karşılaşmayı da Kasımpaşa kazanmıştı.

3 EKSİK VAR

Göztepe'de Emre Can Coşkun ve Hakan Çinemre'nin dışında Mathieu Peybernes de yarınki maçta forma giyemeyecek. Son olarak 6. haftada forma giyen Nabil Ghilas'ın maç kadrosunda yer aldığı, geçen haftaki Aytemiz Alanyaspor maçında oyuna devam edemeyen kaleci Beto'nun durumunun ise maç saatinde belli olacağı bildirildi. Sarı-kırmızılı ekipte üçer sarı kartı bulunan Halil Akbunar ve Adis Jahovic yarın sarı kart görmeleri halinde 11. haftadaki Beşiktaş maçında oynayamayacak.

JAHOVİC REKORA ORTAK OLMA PEŞİNDE

Son olarak Aytemiz Alanyaspor karşısında iki gol bulan ve attığı 11 golle ligde en fazla gol atan futbolcu konumunda bulunan Adis Jahovic, son 7 maçta fileleri havalandırdı. Makedon futbolcu yarın da gol bulması halinde art arda 8 maçta gol atarak, Fenerbahçeli Jose Fernandao ve Antalyasporlu Samuel Eto'o ile ligde yabancı futbolcular içinde üst üste gol atma rekoruna ortak olacak.