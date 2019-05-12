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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
12.05.2019 - 16:59, Son Güncelleme:

Göztepe: VAR çizgisini kim çekiyor?

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Göztepe: VAR çizgisini kim çekiyor?

Spor Toto Süper Lig’de evinde Demir Grup Sivasspor’la 3-3 berabere kalıp kümeye tutunma umutlarını son 2 haftaya bırakan Göztepe, maçta uygulanan Video Yardımcı Hakem (VAR) hakkında resmi internet sitesinden açıklama yayınladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Dün oynanan Göztepe – Demir Grup Sivasspor maçının 32. dakikasında Sivasspor’un attığı gol 2 dakika boyunca VAR uygulamasına tabi tutulduktan sonra çekilmiş olan ofsayt çizgisine göre gol geçerli sayılmıştır. Gerek maç sırasında çıplak gözle yaptığımız tespitte gerekse maç sonrası incelediğimiz mevcut televizyon görüntülerinde golün ofsayt olduğu kanısı oluşmuş ve maçta pozisyonla ilgili çekilen ofsayt çizgisi ile ilgili şüphe doğmuştur.

Bunun üzerine bu konuda yurt dışında görüntüleri inceleyebilecek uzman kaynaklarla temas kurulmuş ve mevcut maç görüntüleri paylaşılmıştır. Tarafımıza iletilen bilgi ışığında çizginin çizildiği anın oyuncunun topu ayağından çıkardığı kareden 3 veya 4 kare önce çizildiği tespit edilmiştir. Sadece 3 kareyi içeren görüntüler tarafımıza gönderilmiştir. Konu ile ilgili teknik rapor istenmiş ve en kısa zamanda kamuoyu ile paylaşılacaktır. Konunun uzmanları tarafından verilen bu görüşün ışığında ilgili makamlardan şu soruların cevabını beklemekteyiz:

1. VAR odasında bu çizgiyi çeken kimdir?

2. Çizgi çekme anını hakem mi yoksa VAR odasındaki teknisyenler mi yapmaktadır?

3. Bu konuda çalışan teknisyenler hangi kriterlere göre belirlenmektedir?

4 Dün oynanan maçta kaç adet televizyon kamerası mevcuttur?

5 Aynı gün İstanbul’da oynanan Fenerbahçe-Akhisarspor maçında kullanılan kamera sayısı kaçtır?

6 En son oynanan derbi maçında kaç adet kamera kullanılmıştır? (Galatasaray-Beşiktaş)

7 Kameraların teknik yeterliliği Avrupa’da kullanılan kameralar ile eşdeğer midir?

8 Yurt dışında VAR uygulanan ülkelerde bu kararların uygulanabilmesi için kullanılan kamera sayısı kaçtır?

VAR ofsayt çizgisinin çekilmesiyle ilgili hata yapıldığı kanaati kulübümüzde oluşmuştur ve bu hataların nedenlerini anlayabilmek için yukarıdaki sorular sorulmuştur. Bu konularda spor kamuoyunun aydınlatılması ricasıyla.”

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Göztepe: VAR çizgisini kim çekiyor

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