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Futbol
AA
17.12.2019 - 09:40, Son Güncelleme:

Göztepe, Türkiye Kupası'nda tur için sahada

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Göztepe, Türkiye Kupası'nda tur için sahada

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında yarın TFF 1. Lig temsilcisi Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

Kupanın 5. turunda ilk müsabakada İstanbul'da Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Göztepe, yarın rakibiyle saat 18.30'da İzmir Atatürk Stadı'nda karşılaşacak. Müsabakada hakem Sarper Barış Saka düdük çalacak.

Eşleşmede üstünlük kuracak ekip adını son 16 turuna yazdıracak.

Andre Poko ve Yusuf Talum'un sakatlıklarının bulunduğu sarı-kırmızılı ekipte ligde fazla forma giymeyen futbolculara şans tanınması bekleniyor.

Göztepe, Türkiye Kupasında tur için sahada

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