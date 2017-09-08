Göztepe transferin son gününde hız kesmiyor

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Belçika ekibi Standart Liege'de forma giyen Milos Kosanovic'le kiralık olarak anlaştı.
Göztepe Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, 27 yaşındaki savunma oyuncusu Kosanovic'le satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralık olarak sözleşme imzalandığı bildirildi.
Kariyerinde kendi ülkesinde Vojvodina ve Miadost Apatin takımlarında forma giydikten sonra Polonya ekibi Cracovia Krakow'a transfer olan
Kosanovic, 2013-2014 sezonunda başladığı Belçika kariyerinde ise Mechelen ve Standart Liege'de mücadele etti.