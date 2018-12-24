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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
24.12.2018 - 12:25, Son Güncelleme:

Göztepe transfere odaklandı

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Göztepe transfere odaklandı

Spor Toto Süper Lig’de ilk yarının son haftasında Kayseri’de Ankaragücü’nü 3-0 yenerek kara bulutları dağıtan ve devreyi 22 puanla 10’uncu sırada tamamlayan Göztepe transfere odaklandı.

İkinci yarıda hedefini üst sıralar olarak belirleyen sarı-kırmızılıların en az 3 takviye yapacağı öğrenildi. İzmir ekibinin ilk olarak Adama Traore’nin sakatlığı nedeniyle sol bek arayışı içerisine gireceği, teknik direktör Kemal Özdeş’in sağ kanat ve santrfor da istediği kaydedildi. Yönetime geniş kapsamlı rapor vermeye hazırlanan Özdeş’in 3 nokta transferle özlenen Göztepe’yi oluşturacağını söylediği bildirildi. Özdeş’in ayrıca takımdan gideceklerin listesini de Sepil’e vereceği vurgulandı.

Göztepe ilk olarak sezonun ilk devresinde lisansları çıkmayan golcü Nabil Ghilas ve orta saha Oscar Scarione’yi elde çıkarmaya çalışacak. İki oyuncuyu kesin olarak göndermek isteyen yönetim gelen tüm teklifleri değerlendirecek. Kulüplerle anlaşılamaması halinde futbolcularla bir araya gelinecek. Göztepe son çare olarak ise Ghilas ve Scarione ile karşılıklı anlaşma zemini arayacak. Bu sezon beklentileri karşılayamayan Yoan Gouffran ve Sokol Cikalleshi’nin de yapılacak transferlere göre takımdan ayrılması gündeme gelecek.

Devreyi en iyi şekilde planlayacaklarını ifade eden Kemal Özdeş, "Tüm camia takımımızı üst sıralarda görmeyi arzuluyor. Biz de bu doğrultuda gereken çalışmaları yapacağız" dedi.

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