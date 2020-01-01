Göztepe, transferde bombayı Loic Remy ile patlatıyor!

Göztepe, devre arasında yıldız isimleri kadrosuna katmak için transferde düğmeye bastı. Stadın açılmasıyla birlikte hedef büyütecek İzmir ekibinin gündeminde dünyaca ünlü forvetler var.

Listenin ilk sırasında ise Lille forması giyen Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in takım arkadaşı Loic Remy bulunuyır. Göztepe'nin Robinho ve Adebayor gibi isimlerle ilgilendiği de belirtiliyor.

Forvet hattına yıldız bir isim getirecek sarı-kırmızılılarda liste şekillenirken teknik direktör İlhan Palut'un Remy üzerinde durduğu vurgulandı.

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