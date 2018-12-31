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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
DHA
31.12.2018 - 09:59, Son Güncelleme:

Göztepe transferde beklemeye geçti

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Göztepe transferde beklemeye geçti

Spor Toto Süper Lig’de ilk yarıyı 22 puanla 10’uncu sırada tamamlayan Göztepe iç ve dış transferde henüz harekete geçemedi.

Dış transferde öncelliği sol beke veren sarı-kırmızılılar Aziz Behich, Ali Adnan ve Emilio Izaguirre’le ilgilense de somut adım atamadı. Kadrosuna 3 takviye gerçekleştirmeyi planlayan İzmir temsilcisinde, Başkan Mehmet Sepil’in 2 Ocak’ta çalışmalara başlayacak teknik direktör Kemal Özdeş’le görüştükten sonra harekete geçeceği bildirildi. Ghilas ve Scarione gibi oynamayan futbolcuları elden çıkarmak isteyen Göztepe, iki isme hiçbir transfer teklifi gelmemesi yüzünden sıkıntıya girdi.

Özellikle devre arası dönemde bütçe planlamasını iyi yapmak isteyen Sepil’in büyük maliyeti olan Ghilas ve Scarione’yi takımdan göndermek için büyük uğraş verdiği kaydedildi. Göztepe’nin ayrıca kadrosunda yer alan bazı futbolcularına yurt içi ve dışından transfer teklifleri geldiği bildirildi. Başkan Sepil’in iyi bir fiyat verilmesi halinde teklifleri değerlendirebileceği vurgulandı. Nokta atışı yapmak isteyen yönetimin çok fazla aceleci davranmak istemediği ve yüksek fiyatlarda takviyeler gerçekleştirmeyi düşünmediği dile getirildi.

YASİN İDDİASI

Göztepe’nin ilk yarıda en çok dikkat çeken ismi olan Yasin Öztekin’in Fenerbahçe ile görüştüğü iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Sarı-kırmızılılara sezon başında Galatasaray’dan gelen ve 17 hafta sonunda attığı 7 golle takımın en skorer ismi olan Yasin için Fenerbahçe’nin Göztepe’ye teklifte bulunduğu iddia edildi. Ancak Başkan Mehmet Sepil’in Fenerbahçe’ye Yasin konusunda olumlu ya da olumsuz bir cevap vermediği ileri sürüldü.

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