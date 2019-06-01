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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
01.06.2019 - 13:44, Son Güncelleme:

Göztepe transferde atağa kalktı! Demba Ba derken...

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Göztepe transferde atağa kalktı! Demba Ba derken...

Spor Toto Süper Lig’de 2019-2020 sezonunda yoluna devam edecek Göztepe güçlü bir kadro kurmak için çalışmalarını hızlandırdı.

Medipol Başakşehir’le 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan eski golcüsü Demba Ba ile temaslarını sıklaştıran ve Senegalli yıldızı geri döndürmek için önemli mesafe kat eden yönetimin, Atınç Nukan, Gökhan Töre ve Hugo Rodellaga için de girişimlere başladığı ifade edildi.

Teknik direktör Tamer Tuna’nın Beşiktaş’tan eski öğrencileri olan stoper Atınç ve Gökhan’ın alınması konusunda yönetime rapor sunduğu vurgulandı.

Beşiktaş’la sözleşmesi sona eren kanat oyuncusu Gökhan’ın Bodrum’da Başkan Sepil ve Tuna ile bir araya geldiği de iddia edildi.

DİKKATLİ OLACAKLAR

Galatasaray’ın da gündeminde olduğu ileri sürülen Gökhan Töre için Tamer Tuna’nın istekli olduğu ancak kurmayların son yıllarda ciddi sakatlıklar yaşayan deneyimli oyuncunun sağlık durumunu çok yakından bilmek istedikleri bildirildi.

Transferde inci eleyip sık dokuyacak İzmir ekibi özellikle yabancı seçiminde oldukça dikkatli davranacak.

Süper Lig döneminde gerçekleştirdiği Ghilas, Scarione, Borges, Grillo, Agbenyenu transferlerinde eli yanan yönetim, hem takıma direkt katkı koyacak hem de bütçeyi sarsmayacak isimleri takıma kazandıracak.

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Göztepe transferde atağa kalktı Demba Ba derken...

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