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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
28.07.2019 - 11:36, Son Güncelleme:

Göztepe, transfer listesine Serdar Taşçı'yı ekledi!

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Göztepe, transfer listesine Serdar Taşçı'yı ekledi!

Kadrosuna en az bir stoper katmak için çalışmalarını sürdüren Göztepe, geçen sezon Başakşehir’de forma giyen defans oyuncusu Serdar Taşçı’yı listesine ekledi.

Bu transfer döneminde Eren Derdiyok, Murat Paluli, Veli Çetin, Hüseyin Bulut ve Batuhan Kırdaroğlu’nu kadrosuna katarak ön bölgedeki eksikliklerini büyük ölçüde noktalayan Göztepe’de gündem stoper ve sol bek.

Kadrosuna mutlaka 1 sol bek ve 1 stoper katmak için uğraş veren sarı-kırmızılıların defansın ortası için son adayı geçen sezon Başakşehir’de forma giyen Serdar Taşçı oldu.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında geldiği İstanbul ekibiyle sezon sonunda sözleşmesi sona eren gurbetçi oyuncunun bonservisinin elinde olması da sarı-kırmızılıların transferde iştahını kabartıyor.

Kariyerinde Stuttgart, Bayern Münih ve Spartak Moskova formaları giyen Taşçı, geçtiğimiz sezonun devre arasında geldiği Başakşehir’de 4’ü Süper Lig olmak üzere 5 maçta forma giymişti. Sarı-kırmızılı idarecilerin ilerleyen günlerde 32 yaşındaki oyuncuya teklif götüreceği bildirildi. Serdar’ın da kariyerine Türkiye’de devam etmek istemesi sebebiyle İzmir ekibinin teklifine sıcak bakabileceği belirtiliyor.

Göztepe, transfer listesine Serdar Taşçıyı ekledi

Solda sessiz kaldı 

Geçen sezon Traore’nin sakatlanmasıyla sol bekte büyük bir sıkıntı yaşayan, devre arasında kiralanan Lumor’un performansının beklentilerin altında kalması sebebiyle oyuncuyla yola devam etmeyen Göztepe, bu bölge için yapılacak olan transferi hala noktalayamadı.

İsmail Köybaşı, Ömer Bayram, Tiago Pinto, Leo gibi oyuncularla temas kuran Göz Göz, transferi noktalamayı başaramadı.

Liglerin başlamasına kısa bir süre kala kadroda sol bekte görev yapan Berkan Emir’den başka alternatif bulunmuyor. Kurmayların bu hafta içinde sol bek transferini noktalamak için büyük bir çaba sarf edeceği öğrenildi. 

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