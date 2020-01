Göztepe Teknik Sorumlusu Ersun Parlatan: 'Müthişti, çok mutluyuz'

Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, çok mutlu olduklarını kaydederek, Çok güzel bir stat. Herkesin emeğine sağlık. Müthiş bir atmosfer vardı. Taraftarlarımız maçın başından sonuna kadar her şekilde destek verdiler. Biz de onlara ve tüm kulübümüze galibiyeti armağan ettiğimiz için çok mutluyuz. Çok üstün başladık. Golün gelmesi çok normaldi çünkü o bölümde üstünlüğümüz vardı. İlk yarıda son 15 dakika Beşiktaş’ın bir gol arayışı içerisinde olduğunu herkes gördü ve penaltıyla 1-1’i yakaladılar. Bizim kendimize inancımız vardı. Duran topla birlikte 2-1’i yakaladık. Devrede bunu yakalamak bizim için ayrı bir motivasyon oldu. Soyunma odasında İlhan hocamız oyuncularla konuştu, onlara isteklerini söyledi. İkinci devrede skoru korumak adına mücadele eden bir takım görüntüsü verdik. Bu anlarda topa daha çok sahip olma isteğimizden dolayı basit hatalar yapsak da, futbolcularımız gereken özveriyi gösterdi. Beto da muhteşem kurtarışlarıyla, diğer oyuncularımız gibi taraftara galibiyeti armağan etti. Buradan galip ayrıldığımız için çok iyi duygular içerisindeyiz dedi.



ŞENOL FİDAN: SIKINTILI GÜNLERDEN GEÇİYORUZ



Beşiktaş’ta teknik direktör Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından bu maçta takımın başında sahaya çıkan antrenör Şenol Fidan ise sıkıntılı günlerden geçtiklerini söyleyerek, "İzmir deplasmanına moral bulmak için geldik. 3 puan önemliydi. Göztepe Kulübü de yeni stadı ve yarattığı enerjiyle baskılı başladı. 10-15 dakika baskılı oynadılar. 20 dakikalık bölümde ikinci bölgede iyi oynadık, pozisyon vermedik ama dönen bir top var, korner mi değil mi bilmiyorum ve golü yedik. Golden sonra tekrar karakter koyduk ve oyuna ortak olduk. 1-1i yakaladık ama devreye girerken yediğimiz gol moral bozukluğu yarattı. Oyuncu arkadaşlar 90-95 dakika oyunun içinde kaldılar. Gol pozisyonu üretmekte eksik kaldık. Bunun neticesinde 2-1 mağlup olduk diye konuştu.



GÖKHAN VE CANERİN SAKATLIKLARI VARDI



Gökhan Gönül ve Caner Erkinin yedek kulübesinde maça başlamalarına değinen Fidan, şu ifadeleri kullandı:



Gökhan, dün kadroda 11’deydi. İdmana çıkmamıştı. Ona rağmen kadroya yazdık. Ama sabah kendini kötü hissettiğini söylemiş. Biz de doktordan ve Gökhandan aldığımız geri bildirimle onu ilk 11’de başlatmadık. Göztepenin kanat oyuncuları adam eksilten isimler. Biz fiziki anlamda hazır olan bir arkadaşı tercih ettik. Rıdvan da aynı şekilde. Caner’in futbolculuğu çok büyük. Çok maç oynadığı için arka adalede problem yaşıyordu. Karşı takımın süratli kanatları olması oynamamasında etken oldu. Yeni bir oyuncu kazanmak adına bu hamleyi yaptık.



RIDVAN GELECEĞİN İYİ GENÇ OYUNCULARI ARASINDA YER ALACAK



Rıdvan Şimşekin performansıyla ilgili yorum yapan Şenol Fidan, Biz 7-8 aydır beraber çalışıyoruz. Rıdvan’ın şu andaki performansı iyi diye tercih ettik. Son zamanlarda çok formdaydı. Maçtan önce de bire bir konuştuk, her şerde bir hayır vardır, her kriz de bir fırsattır diyerek Rıdvana fırsatı verdik. İyiydi ama daha iyi olmalıydı. Rıdvan da mutlaka geleceğin iyi genç oyuncuları arasında yer alacak değerlendirmesinde bulundu.



BİZ BEŞİKTAŞLIYIZ, GÖREV VERİLDİĞİ SÜRECE BURADAYIZ



Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından yönetim ile konuşup konuşmadığına yönelik soruya Fidan, Ben Beşiktaşın eski futbolcusuyum, kongre üyeliğim var. Sporculardan birisiyim. Bize ne görev verilirse, biz o görevi yapmaya geldik. Benim yönetimle konuştuğum hiçbir şey yok. Önemli olan Beşiktaşın başarısı. Biz gideceğiz veya kalacağız diye düşünmüyoruz. Geçen haftaki şok olaydan sonra, yönetimimiz bir şok gerekti diye düşündü. Biz Beşiktaşlı olduğumuz için görev verilldiği sürece devam ederiz yanıtını verdi ve sözlerini noktaladı.

