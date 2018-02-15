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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol Göztepe Teknik Direktörü Tuna: Avrupa hedefi baskı oluşturmuyor
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Futbol
15.02.2018 - 16:16, Son Güncelleme:

Göztepe Teknik Direktörü Tuna: Avrupa hedefi baskı oluşturmuyor

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Spor Toto Süper Lig'de pazartesi günü Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak Göztepe'nin teknik direktörü Tamer Tuna, önemli açıklamalarda bulundu.

Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen genç teknik adam, son haftalarda kazanamamalarına rağmen kesinlikle hedeflerinde sapma olmadığını söyledi. Tuna, "5 maçtır takım galip gelemiyor algısı oluşturuldu. Aslında son 10 maça bakarsak 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi aldık. 2 mağlubiyeti de Galatasaray ve Fenerbahçe deplasmanlarında yaşadık. Biz hep kazanma ve futbol oynama odaklı sahaya çıkıyoruz. Avrupa hedeflerimiz var. Bu bizde bir baskı oluşturmuyor. Tam tersi Avrupa düşüncesi bizim daha gerçekçi planlar yapmamızı sağlıyor" diye konuştu.

"AVRUPA KUPALARINA KATILMAYI DA KALICI HALE GETİRMELİYİZ"
Kulüp tarihindeki efsane takımın 1969 yılı ve 1970'li senelerde elde ettiği başarıları örnek aldıklarını vurgulayan Tamer Tuna, "Biz de efsane takımımızın yaptıklarını gerçekleştirme hedefindeyiz. İnşallah Göztepe'yi Avrupa'ya götüreceğiz. Bu sadece benim isteğim değil, tüm Göztepe Avrupa'yı çok istiyor. Önemli olan çok iyi bir planlama yapmak. Geçen sezon ülkemizi Avrupa'da temsil eden iki takım teknik direktör değişikliğine gitti. O nedenle Avrupa kupalarına katılmayı da kalıcı hale getirmeliyiz" yorumunu yaptı.

Kendilerinin futbol oynamaya çalışan bir ekip olduğunu kaydeden Tuna, "Her zaman sahada etik davranmaya çalışıyoruz. Ne hakemlerle, ne rakiplerle ilgili bir eleştiri yapmadık. Bize karşı önlem alınarak savunma yapılmaya başladı. Çok fazla oyun durmaya başladı, oyun çok fazla bekletilmeye başlatıldı. Benim bunla alakalı bir eleştirim var" dedi.

"HAKEMLERİN HATALARINDAN ÇOK NİYETLERİYLE İLGİLİ SIKINTI YAŞIYORUZ"
Hakem hatalarıyla ilgili bugüne kadar konuşmadığını ifade eden Tuna, "Göztepe, iyi bir takım ve ligde değer verilen bir takım. Ligde hakemlerin hatalarından çok niyetleriyle ilgili sıkıntı yaşıyoruz. Aleyhte niyetler olunca sorunlar başlıyor. Hakemleri eleştirmemenin tek nedeni hatalarının olmasıydı" ifadelerini kullandı.

Tuna, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütlerine yönelik Afrin'e yönelik yaptığı Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerleri de unutmadı. Tamer Tuna, "Allah, kahraman ordumuzun yanında olsun. Akıttığımız her kanın nasıl değerli olduğunun ve kendi canımızdan gittiğinin farkındayız. Kahraman Mehmetçiğimiz, ülkemizin bütünlüğünü ve bunun koruyuculuğunu ebediyen sürdürecek. Biz de dualarımızla onların yanındayız" dedi.

KADU'YU RİSKE ETMEYECEK
Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, Osmanlıspor maçında sağ dizinden sakatlanan stoper Kadu'yu Gençlerbirliği müsabakasında riske etmeyeceğini söyledi. Oyuncunun çok ciddi bir durumunun olmadığını ancak tedbir amaçlı Brezilyalı'yı on bire almayacağını belirtti. Kaleci Beto ve orta saha Castro'nun da cezalı olduğunu hatırlatan Tuna, "Beto ve Castro sürekli forma giyen oyuncular. Onların olmaması da bizim için handikap" şeklinde konuştu.

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