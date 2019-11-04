Göztepe, teknik direktör İlhan Palut'u resmen açıkladı
Spor Toto Süper Lig ekibi Göztepe'nin yeni teknik direktörü İlhan Palut oldu.
Kasımpaşa yenilgisinin ardından Tamer Tuna ile yollarını ayıran Göztepe, İlhan Palut ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.
İzmir ekibi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Teknik Direktör İlhan Palut ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. Hocamız ve ekibi yarın gerçekleşecek antrenman ile görev başı yapacak" ifadelerini yer verdi.
Genç teknik adam, geçen sezon Hatayspor'a 1'inci Lig'de Play-Off finali oynatıp Süper Lig'i seri penaltılarla kaçırdı. Palut, bu sezon 1'inci Lig'de Hatay'daki görevinden 6'ncı hafta sonrası ayrıldı.
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