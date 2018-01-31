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Göztepe taraftarı, AEK maçına alınmayacak

Göztepe Erkek Hentbol Takımı'nın Challenge Kupası son 16 turunda Yunanistan ekibi AEK ile 17 Şubat Cumartesi günü Atina'da oynayacağı müsabakaya, Türk taraftarların alınmayacağı bildirildi.

AA
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Göztepe Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Erkekler Challenge Kupası son 16 turunda Yunanistan temsilcisi AEK ile karşılaşacak sarı-kırmızılı ekibin ilk maçı 11 Şubat Pazar günü saat 15.00'te Bornova Atatürk Spor Salonu'nda, rövanşını ise 17 Şubat Cumartesi günü TSİ 16.00'da Atina'da oynayacağı kaydedildi.

Yunanistan emniyet yetkililerinin aldığı karar doğrultusunda Atina'da oynanacak karşılaşmaya Göztepe taraftarının alınmayacağı, İzmir'deki karşılaşma için İzmir Emniyet Müdürlüğünün alacağı kararın beklendiği belirtildi.

Göztepe Erkek Hentbol Takımı

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