Göztepe taarruza geçti

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGöztepe taarruza geçti
GeriFutbol Göztepe taarruza geçti
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Futbol
DHA
19.07.2018 - 12:36, Son Güncelleme:

Göztepe taarruza geçti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Göztepe taarruza geçti

Transfer sezonunda Elazığspor’dan Alpaslan, Menemen Belediyespor’dan Samed Ali, Arjantin’in Velez Sarsfield takımından Grillo, Alanyaspor’dan Berkan ve Gassama’yı renklerine bağlayan Spor Toto Süper Lig ekibi Göztepe, transferde vites yükseltti.

İkinci etap çalışmaları için bugün Hollanda’ya giden sarı-kırmızılıların Antalyaspor’dan golcü Deniz Kadah, Brezilya’nın Sport Recife ekibinden stoper Ronaldo Alves ve İspanyol Deportivo’dan orta saha Celso Borges’i kadrosuna dahil etmek için girişimlere başladığı bildirildi. Göztepe’nin ilk olarak Brezilyalı Ronaldo ile temasa geçtiği ifade edildi. Mutlaka defansın göbeğine takviye yapacak sarı-kırmızılıların 29 yaşındaki Sambacı ile büyük ölçüde anlaşma sağladığı vurgulandı. Ronaldo ile ufak pürüzlerin giderilmesi durumunda sözleşme imzalanacağı ve deneyimli savunmacının en kısa sürede kampa dahil olacağı kaydedildi.

Göztepe’nin Süper Lig’den birçok kulübün peşinde olduğu Deniz Kadah için de temaslara yoğun şekilde başladığı dile getirildi. Kosta Rikalı oyuncu Borges’in ise Deportivo’nun La Liga’da küme düşmesinin ardından kulübüyle yol ayrımına geldiği ve üst liglerde oynamak istediği ileri sürüldü. Futbol yaşamına ülkesinin Atletico Paranaense takımında başlayan Ronaldo, Internacional, Nautico, Criciuma, Avai ve Sport Recife’de görev yaptı. Kosta Rika’da Saprissa’da kariyerine start veren 30 yaşındaki Borges, Norveç’in Fredrikstad, İsveç’in AIK takımlarında oynadıktan sonra 2014-2015’te Deportivo’ya imza attı. Borges ayrıca Kosta Rika Milli Takımı’nda 70 kez forma giydi. Gurbetçi Deniz, Fortuna Düsseldorf’da başladığı futbolu Almanya’nın Oberneuland, Lübeck ve Hannover 96 takımlarında sürdürdü. Ülkemize 2014-2015’te gelen 32 yaşındaki golcü Çaykur Rizespor’la Antalyaspor için ter döktü. Deniz, Süper Lig’de 130 müsakaya çıkıp 41 gol attı.

ROTMAN VE SCARİONE KAMPTA YOK

Süper Lig’de yeni sezona Hollanda’da yapacağı kampla hazırlanacak Göztepe’de iki orta saha oyuncusu Oscar Scarione ve Rajko Rotman kafileye alınmadı. Teknik direktör Başram Bektaş’ın iki futbolcuya planları arasında yer vermediği bildirildi. Yönetimin ise sözleşmeleri süren Scarione ve Rotman’la masaya oturacağı ve en az mali kayıpla futbolcuların sözleşmesini feshedeceği bildirildi. Göztepe’nin Hollanda’da yapacağı hazırlık maçı programı da netleşti. Sarı-kırmızılılar 22 Temmuz’da Fortuna Sittard, 26 Temmuz’da Olympiakos, 28 Temmuz’da Union Saint Gilloise ve 2 Ağustos’ta Twente ile karşılaşacak.

Günün en popüler bahislerini incelemek için buraya tıklayın! 

En Çok Oynanan Bahis
  • 556Maccabi Tel Aviv - Ferencvaros
    4
    MS1
    1,45
    6410kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Spor Toto’dan yasa dışı bahise ağır darbe

Göztepe taarruza geçti

Ünlü NBA oyuncusu mülteci kurtarma operasyonuna katıldı

Altay’da Avcı memnun kaldı