Göztepe, Süper Lig'in ilk yarısını Sivasspor deplasmanında tamamlayacak

Geçen hafta konuk ettiği Galatasaray'ı 2-1'lik skorla mağlup eden Göztepe, 17. hafta karşılaşmasında yarın saat 14.00'te Yeni 4 Eylül Stadı'nda Demir Grup Sivasspor'la karşılaşacak. Müsabakada hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

Demir Grup Sivasspor, geçen hafta ilk yarıyı lider bitirmeyi garantilemişti.

Göztepe'de 6 eksik

Müsabaka için dün Sivas'a giden sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Andre Poko, Atınç Nukan ve Alpaslan Öztürk'ün yanı sıra cezalı Titi, Lamine Gassama ve Cameron Jerome forma giyemeyecek.

Rakibiyle Süper Lig'de daha önce 4 kez karşılaşan Göztepe, bu müsabakalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Sarı-kırmızılı ekip, bu müsabakalarda 7 gol atıp kalesinde de 7 gol gördü.

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