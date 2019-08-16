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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
16.08.2019 - 11:47, Son Güncelleme:

Göztepe, Süper Lig'de 28. kez mücadele edecek! 838 maçta...

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Göztepe, Süper Lig'de 28. kez mücadele edecek! 838 maçta...

Süper Lig'e 14 yıl aradan sonra döndüğü 2017-2018 sezonunda 6. olan, geçen sezon ise son hafta lige tutunan Göztepe, 2019-2020'de ligde 28. kez mücadele verecek.

2019-2020 sezonu ilk maçında 18 Ağustos Pazar günü Antalyaspor'u konuk edecek Göztepe, Süper Lig'de 27 sezonda 838 maça çıktı. Bu müsabakalarda 262 galibiyet, 263 beraberlik ve 313 mağlubiyet alan sarı-kırmızılı takım, 888 gol attı, kalesinde 991 gol gördü.

Geçen yıl ligi teknik direktör Tamer Tuna ile tamamlayan ve yeni sezona da Tuna yönetiminde başlayacak sarı-kırmızılı ekip, şimdiye kadar 7 oyuncuyu kadrosuna dahil etti.

Göztepe'nin transfer ettiği oyuncular şöyle:

Veli Çetin (Menemenspor), Murat Paluli (Hatayspor), Eren Derdiyok (Galatasaray), Bubacarr Sanneh (Anderlecht-kiralık), Batuhan Kırdaroğlu (Pendikspor), Hüseyin Bulut (Borussia Dortmund II ), Leo Scwechlen (Büyükşehir Belediye Erzurumspor).

- 260 futbolcu forma giydi

Şimdiye kadar 260 farklı ismin forma giydiği Göztepe'de 390 maça çıkan Gürsel Aksel, ligde en fazla forma giyen isim konumunda bulunuyor. Göztepe'nin lig tarihindeki en golcü ismi 145 golü bulunan Fevzi Zemzem.

- Yabancı oyuncularda rekor Andre Castro'da

Göztepe ile son 2 sezonda 64 maça çıkan Andre Castro sarı-kırmızılı ekipte en fazla forma giyen yabancı oyuncu konumunda. Castro'yu 63 müsabaka ile kaleci Beto izliyor. Bu iki oyuncu sarı-kırmızılı ekipte 2001-2002 ve 2002-2003'te 53 maça çıkan Helman Nkosiyetha Mkalele'yi geçmeyi başardı.

- Tamer Tuna en fazla görev yapan 3. isim

2017-2018 sezonunu Tamer Tuna ile tamamladıktan sonra yollarını ayıran sarı-kırmızılı ekip, geçen yıl Bayram Bektaş ve Kemal Özdeş'ten sonra tekrar Tamer Tuna'yı takımın başına getirdi.

Süper Lig geçmişinde 29 farklı teknik direktörün görev yaptığı Göztepe'de 45 maçta görev yapan Tamer Tuna, Göztepe'de en fazla süre görev yapan 3. isim durumunda bulunuyor. Sarı-kırmızılı takımı çalıştıran Adnan Süvari, Göztepe ile 340 maça çıkarken, Ruhi Karaduman ise 52 müsabakada görev aldı.

- 57 farklı rakip

Ligde 57 farklı ekiple karşılaşan İzmir temsilcisi, bu sezon aynı ligde yer alacağı takımlardan sadece Gazişehir Gaziantep'le Süper Lig'de karşı karşıya gelmedi.

Süper Lig tarihinde en çok Galatasaray ile (54 maç) karşılaşan Göztepe, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile 50 müsabakaya çıktı.? Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon Süper Lig'de yer alan takımlardan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş dışında MKE Ankaragücü (40), Gençlerbirliği (32), Trabzonspor (22), Kasımpaşa (12), İstikbal Mobilya Kayserispor (10), Antalyaspor (8), Çaykur Rizespor ve Yukatel Denizlispor (6), Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor, Konyaspor, Medipol Başakşehir ve Yeni Malatyaspor (4) ile mücadele etti.

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Göztepe, Süper Ligde 28. kez mücadele edecek 838 maçta...

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