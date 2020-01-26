MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGöztepe stadının ilk üçlüsü Rıza Kocaoğlu'ndan geldi
GeriFutbol Göztepe stadının ilk üçlüsü Rıza Kocaoğlu'ndan geldi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 26.01.2020 - 18:05,Son Güncelleme:/

Göztepe stadının ilk üçlüsü Rıza Kocaoğlu'ndan geldi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Göztepe stadının ilk üçlüsü Rıza Kocaoğlu'ndan geldi

Sıkı bir Göztepe taraftarı olan aktör Rıza Kocaoğlu, Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nun ilk üçlüsünü yaptı.

Göztepe - Beşiktaş maçı ile Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu resmen açıldı. Çukur dizisinin 'Aliço' karakteri olan ve sıkı Göztepe taraftarlığı ile bilinen aktörü Rıza Kocaoğlu'da takımını bu tarihi maçta yalnız bırakmadı.

Maçın başlama düdüğünün öncesinde sahaya inen Rıza Kocaoğlu, taraftarı önce selamladı sonra üçlü yaptı.

Göztepe taraftarı da Rıza Kocaoğlu'na alkışlarla cevap verdi. Ünlü aktörün gözlerinin dolduğu da görüldü.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle