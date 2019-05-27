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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
27.05.2019 - 11:30, Son Güncelleme:

Göztepe, son 5 haftada lige tutundu

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Göztepe, son 5 haftada lige tutundu

Spor Toto Süper Lig'de 30. haftada düşme hattından çıkan Göztepe, yenilmediği son 5 haftada topladığı 11 puanla ligde kalmayı başardı.

Spor Toto Süper Lig'de 30. haftadan itibaren son 5 maçta mağlup olmayan Göztepe, bu müsabakalarda topladığı 11 puanla lige tutundu.Ligde ilk devrede sadece 2. haftada düşme hattında yer alan Göztepe, ilk yarıyı 22 puanla 10. sırada tamamlamasına rağmen aldığı kötü sonuçlarla 24. haftada tehlikeli bölgeye kadar geriledi. Daha sonra 30. haftaya kadar düşme hattında bulunan sarı-kırmızılı ekip, 30. haftada lider durumda bulunan Medipol Başakşehir'i deplasmanda 2-0 yenerek averajla düşme hattının üzerine çıktı.

Medipol Başakşehir galibiyetinin ardından Antalyaspor'u 4-1 mağlup eden İzmir temsilcisi Demir Grup Sivasspor'la 3-3, Bursaspor'la 0-0 berabere kaldıktan sonra MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenerek ligde kalmayı başardı. Ligde yenilmediği son 5 maçta 11 puana ulaşan Göztepe, sezon boyunca 34 maçta 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 18 yenilgiyle 38 puan topladı. Ligde 37 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 42 gol gördü. Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon 34 haftanın 7'sinde düşme hattında yer aldı.

- 5 haftalık performans

Son 5 haftada mağlup olmayan 4 takımdan biri olan Göztepe, bu periyotta 13 puan toplayan Fenerbahçe'nin ardından 11 puanla Trabzonspor'la en iyi performansı sergileyen ekip oldu.

- Küme düşenleri yenemedi

Bu sezon lige veda eden Akhisarspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Bursaspor'la oynadığı 6 maçta galip gelemeyen Göztepe, bu müsabakalarda 2 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Ligi son sırada tamamlayan Akhisarspor'a 2 maçta da 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a deplasmanda 2-1, İzmir'de de 1-0 yenildi. Göztepe, Bursaspor'la her 2 maçta da golsüz berabere kaldı.

- İlk golü atarsa sorun yok

Ligde 11 galibiyeti bulunan Göztepe, bu maçların hepsinde ilk golü atan taraf oldu. 1-0 öne geçtiği müsabakaların hepsinde sahadan 3 puanla ayrılan sarı-kırmızılı ekip, ligde bu sezon bunu başaran tek takım oldu. Ligde Medipol Başakşehir 18, Beşiktaş 17, Galatasaray 14, Trabzonspor 13 Aytemiz Alanyaspor ile Evkur Yeni Malatyaspor 12'şer maçta 1-0 öne geçip, bu maçlarda 3 puana ulaştı. Ancak Evkur Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor 6,
Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş ve Galatasaray ise 5 müsabakada ilk golü bulmalarına rağmen müsabakadan galip ayrılamadı.

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