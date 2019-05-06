Göztepe, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 11 Mayıs Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Göztepe, müsabakanın hazırlıklarına başladı.
Ligde dün konuk ettiği Antalyaspor'u 4-1 yenerek 15. sıradaki yerini koruyan sarı-kırmızılı ekip, ara vermeden Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıkları kapsamında antrenmana çıktı. Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki antrenmanda, Antalyaspor maçında uzun süre forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınmanın ardından dar alanda topla çalıştı. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Yasin Öztekin, Lumor Agbenyenu, Nabil Ghilas, Adama Traore, Kadu, Hakan Çinemre ve Kerem Atakan Kesgin'in tedavilerine devam edildi.
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